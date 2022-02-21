فيديو | "لا يعرف أن الهلال والنصر سيلعبان؟ البلطان أساء لنفسه لا لهما"

وجه الإعلامي صالح الطريقي انتقادًا لاذعًا لخالد البلطان رئيس الشباب حول تصريحه بأنه لا يعلم أن النصر والهلال سيلعبان اليوم، إذ اتهمه بالإساءة لنفسه لا لفريقي العاصمة.

النصر يستضيف الهلال مساء اليوم على ملعبه مرسول بارك في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب الشباب أمام الأهلي في الرياض، ويستضيف التعاون فريق الاتحاد فيما يلتقي الفيحاء مع الباطن.

ماذا قال البلطان عن مباراة النصر والهلال؟

رئيس الشباب ظهر في مقطع فيديو وهو يُسأل عن توقعاته بشأن مباراة النصر والهلال فرفض الحديث، وسط ضحكات الموجودين بجانبه.

ومن ثم أجاب ساخرًا "هل النصر والهلال سيلعبان غدًا؟ لا أعلم، فأنا تركيزي مع مباراة الشباب".

رئيس الشباب اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته وأفعاله قبل وخلال وبعد مباريات فريقه، وقد أحدث ضجة هائلة وتعرض للإيقاف حين اتهم الجهاز الفني للنصر وخاصة حسين عبد الغني بتوجيه إهانات عنصرية لمهاجم الليوث "سيبا" خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي.

ماذا قال الطريقي حول تصريح البلطان؟

الناقد الرياضي "صالح الطريقي" انتقد بشدة هذا النهج من جانب رئيس الشباب، وقد اتهمه بمحاولة التقليل من عملاقي الرياض والإساءة لهما.

وأوضح الطريقي أن تصريح البلطان لا يحمل إساءة للهلال والنصر بل لنفسه، لأنهما فريقان يلعبان في بطولة يلعب فيها ناديه الذي يرأسه.

إذ كتب عبر تويتر "حين يدعي رئيس ناٍد، أنه لا يعرف أن النصر والهلال سيلعبان، وكأن الأمر لا يهمه ليقلل منهما. هو لا يسيء للناديين، بقدر ما يسيء لنفسه، وأنه رئيس نادٍ لا يعرف من سيلعب مع من في بطولة فريقه مشارك بها".

حين يدعي رئيس نادي، أنه لا يعرف أن النصر والهلال سيلعبان، وكأن الأمر لا يهمه ليقلل منهما .

هو لا يسيء للناديين، بقدر ما يسيء لنفسه، وأنه رئيس نادي لا يعرف من سيلعب مع من في بطولة فريقه مشارك بها .

دوكم https://t.co/bfPXMEParw — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) February 21, 2022

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