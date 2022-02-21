ديربي الرياض .. المباراة التي دفعت "بيتون" لاعتزال الدوري السعودي

لن ينسى الحكم الإسكتلندي جون بيتون مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والتي أدارها عام 2015 في العاصمة السعودية، وقد أدت لاعتزاله التحكيم في الدوري السعودي بعد ذلك.

النصر سيستقبل الهلال مساء اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعبه مرسول بارك، مواجهة ستُضيف قصة جديدة لقصص الديربي المثيرة والجميلة، والتي إحداها مع الحكم بيتون.

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اتحاد كرة القدم السعودي كان في طريقه للتعاقد مع طاقم حكام فرنسي لإدارة المباراة المهمة بين الهلال والنصر في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2014-2015 في الدوري السعودي، لكن ارتفاع التكاليف دفعه لاستقدام طاقم من اسكتلندا بقيادة بيتون.

المباراة كانت مثيرة جدًا بين الفريقين وقد شهدت أحداث تحكيمية مثيرة للجدل لم تُمح من ذاكرة الجماهير حتى الآن، إذ احتسب الحكم هدفًا لمحمد السهلاوي مهاجم النصر أظهرت الإعادة التلفزية خطأ احتسابه لوجود المهاجم السعودي متسللًا، فيما لم يستجب لطلبات الهلاليين باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على حسين عبد الغني، وقد طرد ثلاثي الزعيم محمد جحفلي وسعود كريري وسالم الدوسري.

اللقاء انتهى بفوز النصر بالهدف المثير للجدل، وقد استفاد الفريق من تعثر الأهلي بالتعادل مع التعاون في جدة وتُوج رسميًا بلقب الدوري السعودي، إذ اتسع الفارق بتلك النتائج بين الفريقين إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة من البطولة.

للتاريخ:

الديربي الوحيد بين #النصر_الهلال الذي شهد طرد 3 لاعبين من فريق واحد هو ديربي #هيا_تعال 2015

ورغم كل شيء تظل مباريات #النصر_الهلال تطغى عليها الروح الرياضية ..

في اخر المقطع شاهدوا سالم الدوسري وهو يركض في الملعب لتهنئة زملاءه لاعبي #النصر ببطولة الدوري

برافو👍 pic.twitter.com/qBTr8XUAiX — فلاح القحطاني (@falahsport) December 7, 2018

نهاية المباراة شهدت أحداثًا مؤسفة، إذ لم يتمالك نجوم الهلال أعصابهم، خاصة الدوسري، وحاولوا مهاجمة الحكم الذي أنقذه الأمن وخرج به من الملعب بأمان إلى الفندق ثم المطار.

بيتون تحدث عقب المباراة مؤكدًا أن إدارة ديربي الرياض كانت تجربة فريدة جدًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الأحداث الساخنة التي صاحبت المباراة وخروجه محاطًا برجال الأمن واندفاع العديد من الجماهير لرغبتهم في التقاط صور "السيلفي" معه جعله يتخذ قرارًا بعدم التحكيم في السعودية أبدًا بعد ذلك.

وأضاف لموقع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم "من الصواب القول أنني مررت بأحداث هناك لم أمر بها أبدًا، وأن حكامًا أنهوا مسيرتهم المهنية دون أن يتعرضوا لها، لكن الأمر الأهم أنني سعيد بكيفية تعاملي مع تلك الأحداث خاصة أنها كانت مفاجئة ولم نكن جاهزين لها".

تابع حول تعامله مع حادثة سالم الدوسري الذي طُرد للاعتراض "الأهم في تلك الحالات أن تُحافظ على هدوئك وتتخذ القرار السليم ومن ثم تُكمل المباراة، وهذا ما فعلته، لكن الأمر الأكثر دراما حدث عقب اللقاء حين اضطررنا للخروج من الملعب بصحبة 10 من رجال الأمن".

تابع مستدركًا "رغم ذلك ورغم كل هذا التوتر خلال المباراة، إلا أنه يُمكنني القول أن الأمور كانت جيدة تمامًا بعد خروجنا من الملعب، خاصة بالمقارنة لأهمية المباراة والتاريخ التنافسي بين الفريقين، إذ وصلنا بأمان وهدوء للفندق ومن ثم للمطار".

وأتم "وصلنا الفندق وطلبنا أكل وراجعنا شريط المباراة ومن ثم توجهنا إلى المطار، أبرز ما حدث في المطار بعد ذلك هو رغبة مشجعي النصر لالتقاط صور السيلفي معي".

يُشار إلى أن مباراة الليلة بين النصر والهلال في كأس الملك سيُديرها الحكم الجزائري مصطفى غربال.