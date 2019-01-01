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كأس آسيا

فيديو| جماهير عمان تستعد للقاء إيران باحتفال "بوزنان" الشهير

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عمان تستعد لمواجهة إيران بدور الـ16 ضمن منافسات كأس آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تستعد جماهير المنتخب العماني لمواجهة منتخب بلادها أمام نظيره الإيراني، في دور الـ16 بكأس أمم آسيا 2019، والمقامة في الإمارات.

ويواجه المنتخب العماني نظيره الإيراني في دور الـ16 بكأس آسيا، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

ونشر الحساب الرسمي لكأس آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لجماهير منتخب عمان في المدرجات، وهو يقومون باحتفال "بوزنان" الشهير قبل المباراة.

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المنتخب العماني صعد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات، بالمجموعة السادسة، بعد الفوز في المباراة الختامية على تركمنستان.

كما يلعب منتخب إيران في دور الـ16، متصدرًا للمجموعة الرابعة، والتي كانت تضم العراق وفيتنام واليمن.

ويلعب الفائز من مباراة إيران وعمان أمام منتخب الصين في الدور ربع نهائي، والذي نجح في التغلب على تايلاند في دور الـ16 بهدفين لهدف.

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