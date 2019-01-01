فيديو - الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية أمام الاتحاد "الجريح"

فوز جديد للهلال في الدوري السعودي للمحترفين على حساب الاتحاد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال الفوز على نظيره اتحاد جدة، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الهلال ضاغطًا على خطوط فريق اتحاد جدة، سعيًا لخطف هدفًا مبكرًا يريح الجميع، وينشر السعادة وسط جماهيره التي حضرت في ملعب "الجوهرة المشعة".

وجاءت أول خطوة من جانب الفرنسي جوميز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7 من عمر اللقاء ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وواصل الزعيم الضغط على دفاعات العميد، حيث كاد أن يتمكن محمد الشلهوب في التقدم بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 24 بعد مهارة رائعة من كاريلو من الناحية اليسرى ولكن تسديدة قائد الأزرق علت العارضة بقليل.

وشكلت تسديدة لاعب الاتحاد إلكسندر أول خطورة من تجاه لاعبي العميد، حيث تألق المعيوف في التصدي لها وحمى مرمى الزعيم من الهدف الأول.

واستحوذ الهلال على الكرة في الشوط الأول بعد مرور نصف ساعة بنسبة 58 % مقابل 42% للاتحاد، يدل على رغبة الهلالين في استمرار الانتصارات.

وفي الدقيقة 35 كاد أن يحرز كانو الهدف الأول للهلال بعد كرة ساقطة داخل مرمى فواز القرني، ولكن حارس الاتحاد نجح في التصدي لها بصعوبة.

وأهدر زياد الصحفي فرصة محققة للهلال في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من كاريلو أمام مرمى العميد بقليل حيث جاءت رأسيته أعلى من العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني، دخل الفريقين بقوة في أحداثه، حيث على عكس الشوط الأول ظهر الاتحاد شرسًا على مرمى المعيوف وكاد أن جاري رودريجيز في إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 59.

ودفع زوران ماميتش في الدقيقة 65 بالإيطالي جيوفينكو بدلًا من الشلهوب لتجديد دماء الجزء الهجومي للهلال والوصول إلى الهدف الأول وضمان الثلاثة نقاط.

وبالفعل بعد عدة لمسات قليلة، تمكن من صناعة هدف من ركنية في الدقيقة 67، للفرنسي جوميز بعد تسديدة قوية في مرمى فواز القرني.

📹 الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 67

الاتحاد 0 : 1 الهلال



📺 شاهد مباراة ⁧ #الاتحاد_الهلال ⁩ مباشرةً عبر تطبيق وقنوات ⁧ #دوري_بلس ⁩ من خلال الرابط : https://t.co/5jrP4ODWz2 pic.twitter.com/0YVebKNFRT

— دوري بلس (@dawriplusksa) February 21, 2019

وواصل جيوفينكو تألقه وصنع الهدف الثاني لسالم الدوسري في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة له وضعه منفردًا بحارس الاتحاد القرني ليضعها الدوسري بسهولة في المرمى.

📹 الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 82

الاتحاد 0 : 2 الهلال



📺 شاهد مباراة ⁧#الاتحاد_الهلال⁩ مباشرةً عبر تطبيق وقنوات ⁧#دوري_بلس⁩ من خلال الرابط :https://t.co/SMyXWfLVxO pic.twitter.com/nDDoxdrxh0 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 21, 2019

وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 52 نقطة في المركز الأول بعد مرور 21 جولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.