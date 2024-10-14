فيديو | المشاهد الأولى من "مشاجرة العُمال" في ملعب كامب نو!

بعد اشتباك 30 عاملًا بالعصا الخشبية والحجارة..

شهد محيط ملعب سبوتيفاي كامب نو، مشاجرة عنيفة بين بعض العمال، أثناء العمل على إعادة تصميم الملعب، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة.

وكشف صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أسباب وقوع المشاجرة بين العمال، حيث بدأ الشجار بقيام عامل بـ(البصق) على آخر، ثم تطور الأمر، وبلغ حد الاشتباك بين حوالي 30 عاملًا، أغلبهم من الجنسيتين الألبانية والرومانية.

ونشر موقع ElCaso، مقطع فيديو يوضح المشاهد الأولى للمشاجرة التي نشبت في ملعب الكامب نو، حيث تطور الأمر إلى معركة ضارية بين أشخاص مسلحين بعصى خشبية وحجارة، قبل أن تتدخل الشرطة لوضع حد للصراع.

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وتدخل رئيس العمال بدوره، من أجل التعرف على الأشخاص المتورطين في الحادثة التي وقعت في منطقة تبعد عن مكان العمال بنحو 60 كيلومترًا، حيث تم التعرف على بعضهم وطردهم، علمًا بأنها ليست المرة الأولى التي تشهد مشاجرة بين العمال، بعدما وقع حدث سابق في مايو الماضي.

ويستضيف برشلونة مبارياته على ملعب مونتجويك الأولمبي، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات في ملعب الكامب نو الجديد، حيث ينتظر أن يكون جاهزًا للافتتاح خلال عام 2026، علمًا بأن كتيبة الألماني هانز فليك، تستعد لمواجهات من العيار الثقيل، بعد العودة من فترة التوقف، بين مواجهة إشبيلية في 20 أكتوبر، بالجولة العاشرة من الليجا، ثم صدام بايرن ميونخ الألماني، في 23 أكتوبر، بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل العودة لليجا، بمباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد في 26 أكتوبر، في قمة الجولة الحادية عشرة.