الكشف عن سر مشاجرة عمال كامب نو!

تفاصيل مشاجرة عمال ملعب برشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الشجار الذي حدث بين عمال ملعب كامب نو، أثناء العمل على تطوير وتجديد معقل فريق برشلونة الإسباني.

وكانت مشاجرة عنيفة حدثت بين عمال الملعب، صباح يوم أمس الجمعة، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن يتم التوصل إلى المتسببين في ذلك الشجار والتعامل معهم.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن الشجار اندلع الساعة 2:29 ظهرًا بتوقيت إسبانيا، بين اثنين من العمال بصق أحدهما على الآخر، ثم تطور الأمر وامتد إلى مشاجرة بين 30 شخصًا مسلحين بعصي خشبية وحجارة، حتى وصلت الشرطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن العمال المتسببين في المشاجرة يقيمون في منطقة تبعد عن مكان العمال بنحو 60 كيلو مترًا، وتدخل رئيس العمال وطرد جميع المتورطين بعد وجود ست إصابات بجروح طفيفة.

جدير بالذكر أن الأعمال جارية على قدم وساق حاليًا في ملعب كامب نو، لافتتاحه وعودة برشلونة لخوض مبارياته عليه قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما ذكرته إدارة الفريق الكتالوني، على أن يكون الافتتاح الكلي للملعب في عام 2026.