معركة "حامية" بين العمال في كامب نو .. ملعب برشلونة يشهد وقوع العديد من الإصابات!

ليست المرة الأولى..

في ظل ترقب جماهير نادي برشلونة، لعودة فريق الكرة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، نشبت اشتباكات مؤسفة بين بعض العمال، الذين يعملون على إعادة تصميم الملعب، ما شهد وقوع عدد من الإصابات.

ويستضيف برشلونة مبارياته على ملعب مونتجويك، حيث يتزعم فريق هانزي فليك، صدارة الدوري الإسباني بعد مرور تسع جولات، برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق ثماني انتصارات وهزيمة واحدة، ليبتعد عن منافسه ريال مدريد، حامل اللقب، بفارق 3 نقاط.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلًا عن الإعلامية آنا بونسي، عن نشوب شجار بين العمال الرومانيين والألبان في إقطاعية كولي، اليوم (الجمعة)، حيث وقعت الأحداث في الثانية والنصف ظهرًا، ما أسفر عن إصابة ستة من المتورطين في الحادث، بجروح طفيفة.

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وتم التوصل لكافة المشاركين في المشاجرة، وجميعهم من العاملين في إحدى الشركات المتعاقدة من الباطن، علمًا بأنها ليست المرة الأولى التي تشهد حدثًا مماثلًا، في بناء ملعب نادي برشلونة، حيث وقع شجار سابق بين عدد من العمال، في 23 مايو الماضي.

وتشير التوقعات نحو استكمال أعمال الملعب في عام 2026، كما يتم العمل أيضًا حتى يتمكن برشلونة من خوض مباريات الدوري عليه في نهاية العام.

ويستعد برشلونة لملاقاة إشبيلية، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، فيما يشهد الشهر الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل، للعملاق الكتالوني، والذي سيستضيف بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في 23 أكتوبر، ثم يخوض كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد في 26 أكتوبر بالجولة الحادية عشرة من الدوري.