رومينيجه يُثير الجدل حول مستقبل كوتينيو في بايرن ميونخ

لا أفهمه بعد..

أثار كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، الجدل بشأن مستقبل فيليبي كوتينيو داخل صفوف العملاق البافاري بعد نهاية هذا الموسم.

ويمتلك بايرن حق الحصول على خدمات كوتينيو من برشلونة بصورة دائمة إن أراد في الصيف المقبل نظير 120 مليون، لكن يبدو أن البايرن لم يحسم قراره بده.

رومينيجه في تصريحات للصحافة قال "لقد لعب مباريات جيدة، ولكن في بعض الأحيان يُعطي انطباع وأنه مكبوح.".

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الدولي البرازيلي اكتفى بتسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين خلال 27 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونخ حتى الآن، وهو المعدل الضعيف الغير مرجو على الإطلاق من الإدارة والجمهور البافاري.

في الوقت نفسه فإن كوتينيو قد فشل في إحداث فارق يُذكر خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة، بينما لم يحرز أو يصنع في غيرها.

وواصل رومينيجه تصريحاته قائلًا "الجميع يحاول أن يُسانده ويُساعده هنا، نتمنى أن يكون عاملًا هامًا خلال الأسابيع الحاسمة للتتويج بالبطولات.".

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن لايبزيج، في الوقت الذي سيلتقي مع تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء.