فليك: بايرن ميونخ يحتاج إلى صفقات في يناير

نحن لسنا في وضع مثالي..

اعتبر هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن فريقه في حاجة إلى تعزيزات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي لمجابهة الإصابات التي ضربت قائمته.

سيرجي جنابري كان آخر المنضمين إلى قائمة الإصابات في بايرن، والتي تشمل روبيرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان وخافي مارتينيز ولوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله.

فليك تحدث حول الأمر بقوله "أعتقد أنه أمر جيد أن يكون لبايرن ميونخ الرغبة في أعلى الأهداف الممكنة، ولكن إذا كنت تتحدث عن الرغبة في الفوز بكل الألقاب، فأنت في حاجة إلى ما يكفي من اللاعبين والجودة.".

كما أضاف "مع التشكيلة الحالية، نحن لسنا في وضع مثالي للنصف الثاني من الموسم بسبب هذه الإصابات خاصًة عندما ترى كيف يُعزز المنافسون صفوفهم في الآونة الأخيرة.".

وأتم صاحب الـ54 عامًا حديثه بقوله "نحن بحاجة إلى تعزيزات. أنا أُفكر في لاعبين على الأقل، واحد من أجل الدفاع والآخر من أجل الهجوم.".

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بايرن ارتبط بالعديد من اللاعبين في الآونة الأخيرة، مثل جواو كانسيلو ولوكاس كلوسترمان، لكن الثنائي بات من غير الوارد أن ينضما خلال الميركاتو الحالي، كما أعلن ضم ألكسندر نوبل في الصيف المقبل.

جيروم بواتينج كان هو الآخر على مقربة من مغادرة الأليانز آرينا، لكن مؤخرًا أعلن فليك أن الدولي الألماني مستمر بسبب عدم التأكد من حالة لوكاس هيرنانديز البدنية واستمراريته في الملاعب.

بوروسيا دورتموند، والذي يتخلف عن بايرن بنقطة في صراع لقب البوندسليجا، دعم صفوفه بصفقة نارية عندما ظفر بخدمات إيرلينج هالان، فكان هذا بمثابة الإنذار للبافاري لضرورة التحرك في السوق الشتوية.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن المتصدر لايبزيج، كما أنه سيلتقي مع تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.