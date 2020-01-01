أوليفر كان: نوبل حارس عظيم وانضمامه لنا قراراً شجاعاً

أسطورة حراسة المرمى في بايرن ميونخ يرحب بالوافد الجديد

رحب أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ بألكسندر نوبل حارس مرمى الفريق البافاري الجديد، مشيراً إلى أنه سيصبح خليفة مانويل نوير.

وأعلن ميونخ، تعاقده مع نوبل قادماً من شالكة، خلال الأسبوع الحالي بعقد يمتد خمس سنوات بداية من يوليو القادم.

وقال كان في مؤتمر صحفي اليوم: "لقد كان قراراً حكيماً أن نتعاقد مع نوبل، كان علينا التوقيع مع حارس مرمى عظيم مثله".

وواصل: "الجميع يعلم الموهبة والمهارات التي يمتلكها نوبل، لقد كان قراراً شجاعاً من أن ينضم لنا".

وحول المنافسة بين نوير ونوبل، قال أوليفر كان: "سنرى كيف نقوم بحل تلك المشكلة، هدفنا الآن هو أن نلعب النصف الثاني من الموسم بشكل أفضل من الأول".

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ويقيم الفريق البافاري الآن، معسكراً اعدادياً في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لاستئناف المباريات عقب نهاية العطلة الشتوية.

وفي النصف الأول من الموسم، احتل بايرن المركز الثالث من ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة وبفارق أربع نقاط عن لايبزيج المتصدر.