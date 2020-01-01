نوير: بايرن ميونخ عاد لأيام بيب جوارديولا والتيكي تاكا

مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يؤكد أن الأداء في الشوط الأول ضد كولن هذا الأسبوع كان مماثلًا لأيام بيب جوارديولا.

أشاد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بالمستوى الجيد الذي قدمه فريقه خلال الشوط من مباراة كولن في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نوير ونقلتها صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن الأداء كان مماثلًا لأيام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وقال نوير: "يمكنكم أن تجروا مقارنة بالفعل بما قدمناه خلال الشوط الأول من تلك المباراة بما كنا نقدمه مع بيب جوارديولا، في البداية الأمور كانت رائعة للغاية كما كان الحال معه".

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وأضاف: "أتذكر كذلك أن بيب جوارديولا كان يغضب كثيرًا على مقاعد البدلاء بسبب إهدار الكثير من الفرص كما حدث في تلك المباراة".

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وكان مانويل نوير قد أبدى امتعاضه من سوء أداء فريقه خلال نفس المباراة بعد منها في تصريحات صحفية وأكد أن الفريق كان يمكنه أن يتلقى العديد من الأهداف.

وانتهت المباراة الأخيرة بين كولن وبايرن ميونخ بفوز الفريق البافاري بأربعة أهداف تم تسجيل ثلاثة منها خلال أول 12 دقيقة من اللقاء.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني لايبزيج.