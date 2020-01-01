فقد أعصابه .. فان بيرسي يكشف كواليس إجباره آرسنال على بيعه لمانشستر يونايتد

صفقة أثارت حالة من الجدل في إنجلترا

كشف النجم الهولندي روبين فان بيرسي، عن تفاصيل جديدة لطريقة رحيله عن آرسنال وانتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2012.

فان بيرسي تسبب في حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير آرسنال، بعد انتقاله للشياطين الحمر في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 30 مليون يورو.

آرسنال حاول إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد عقده مع النادي، ولكن الهولندي تمسك بالرحيل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

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وقال صاحب الـ37 سنة في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"لم أشعر وقتها أن آرسنال كان في المستوى المناسب للمنافسة على البطولات".

وأضاف متطرقًا إلى اللحظة التي فقد فيها أعصابه:"رئيس آرسنال جاء لي وحاول أن يظهر القوة التي يتمتع بها النادي والأرقام الإيجابية بشكل عام، قلت له أنا لا أهتم بهذه الأرقام اللعينة، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي".

وتابع:"كنت قريبًا جدًا من يوفنتوس وتم الاتفاق على كل شيء، إدارة آرسنال كانت تريد انتقالي إلى هناك، ولكني أردت الانتقال لمانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي".

واستكمل:"قرار انتقالي لمانشستر يونايتد لا يزال موضوعًا حساسًا في إنجلترا، ولكني أردت الفوز لذلك قررت المخاطرة".

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يذكر أن فان بيرسي حظى بمسيرة مميزة مع آرسنال قبل رحيله، حيث سجل 132 هدفًا في 278 مباراة بكل البطولات.