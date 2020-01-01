كواليس ثورة لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخروج من دوري الأبطال

ليلة صعبة بكل تأكيد

يحتفظ أولي جونار سولشاير بجزء كبير من الدعم من غرفة ملابس مانشستر يونايتد لكن بعض اللاعبين يعتقدون أنه مصدر مشاكل الفريق.

وانتهت رحلة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بنهاية دور المجموعات ليودع الشياطين الحمر البطولة التي بدأوها بشكل جيد.

أصبح سولشاير أول مدرب يخسر ست مباريات من أول 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا بينما كان مسؤولاً عن أي فريق إنجليزي وليس مانشستر يونايتد فقط.

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على الرغم من التحفظات على الاتجاه الذي يسير فيه النادي في الوقت الحالي، إلا أن غالبية لاعبي مانشستر يونايتد يتمسكون بالمدرب سولشاير ويدعمونه.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبله والاهتمام بماوريسيو بوتشيتينو، ولكن اللاعبين يعتقدون أن هناك بعض الأشياء يجب أن تتغير.

وقال سولشاير بعد خسارة لايبزيج: "الفريق بخير، إنهم فريق واحد، وهم متماسكو، بمجرد أن يدرك وكيل بوجبا أن هذه رياضة جماعية ونحن نعمل معًا بشكل أفضل وربما يكون هذا هو آخر شيء سأقوله عن ذلك".

يعتقد عدد من اللاعبين أيضًا أن دين هندرسون يستحق فرصة أساسية في الفريق بعد تراجع المستوى الأخير لدافيد دي خيا.

وقد أثار هندرسون، البالغ من العمر 23 عامًا، إعجاب زملائه بأدائه في التدريبات وظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد في فوز نهاية الأسبوع على أرض وست هام.

وقالت مصادر مقربة من النادي إن تدريب مستوى تدريب دي خيا تحسن بعد عودة هندرسون للنادي، لكن الإسباني اتهم بالتسبب في هدف الخروج من دوري الأبطال في النهاية لصالح مهاجم لايبزيج جاستن كلويفرت من قبل بول سكولز.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث بدأت نتائجه محليًا تتحسن في الآونة الأخيرة.