فرنسا تواجه أوكرانيا وفنلندا استعداداً لبطولة اليورو

فرنسا تتواجد في مجموعة الموت ببطولة اليورو

استقر الاتحاد الفرنسي، على إقامة مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وفنلندا في مارس القادم.

وتأتي مباريات الديوك الفرنسية، استعداداً لنهائيات اليورو والمقرر إقامتها الصيف القادم.

رئيس الاتحاد الفرنسي، أعلن اليوم عن المباراتي، مؤكداً أن تلك المواجهات ستفيد فرنسا وتكون مثيرة قبل البطولة المنتظرة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريحات صحفية: "أوكرانيا تقدم مستويات كبيرة هذه الفترة، وفنلندا ضمنت الوصول والمشاركة في بطولة اليورو الأولى لها، لذا ستكون مبارايات مثيرة".

وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد الفرنسي صباح اليوم، تجديد عقد مدرب المنتخب ديدييه ديشان، حتى نهاية المونديال القادم في صيف 2022.

فرنسا تجدد تعاقد ديشان حتى نهاية مونديال ٢٠٢٢

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، وقع في مجموعة الموت باليورو، برفقة البرتغال وألمانيا، ومنتخب آخر يتحدد من الملحق.