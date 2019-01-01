فرنسا تجدد تعاقد ديشان حتى نهاية مونديال ٢٠٢٢

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يجدد تعاقده مع ديدييه ديشان حتى عام ٢٠٢٢ ليخوض كأس عالم جديد مع الفريق.

اقترب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الإعلان عن تمديد تعاقد مدربه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب الديوك حتى ٢٠٢٢.

جاء هذا بعدما قدم الفريق مستويات طيبة تحت قيادة المدير الفني حامل لقب كأس العالم ووصيف أوروبا في بطولة ٢٠١٦ التي أقيمت على أرضه.

وسيعلن الاتحاد الفرنسي بشكل رسمي عن الأنباء الجديدة في مؤتمر صحفي سيتم تنظيمه في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس.

وسيبقى ديشان بموجب العقد الجديد الذي سيوقع عليه مديرًا فنيًا لبطل العالم حتى نهاية النسخة المقبلة من المونديال والتي تقام في قطر.

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وكان المنتخب الفرنسي قد وصل لبطولة يورو ٢٠٢٠ التي تقام على أكثر من ملعب في ١٢ مدينة أوروبية خلال الصيف المقبل مع تركيا من مجموعتهما في التصفيات.

ووقع الديوك في مجموعة قوية للغاية ربما تكون هي الأقوى في تاريخ البطولة، حيث تضم المنتخب الألماني بطل كأس العالم ٢٠١٤ ونظيره البرتغالي بطل يورو ٢٠١٦ بالإضافة للبطل الحالي المونديال بطبيعة الحال.

جدير بالذكر أن ديشان يقود المنتخب الفرنسي منذ عام ٢٠١٢ ووصل لتوه للمباراة رقم ١٠٠ مع الفريق وكان عقده السابق ينتهي بنهاية يورو ٢٠٢٠.