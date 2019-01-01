دوري أبطال آسيا 2019 | ما هي فرص تأهل الوحدة، الريان والاتحاد إلى دور الـ16؟

تعرف على حظوظ الوحدة ، الريان والاتحاد في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا مع احتدام المنافسة بينهم في المجموعة الثانية

أبانوب صفوت

تشهد المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2018/19 صراع محتدم للغاية بين الثلاثي العربي الوحدة الإماراتي، الاتحاد السعودي والريان القطري حيث تتنافس هذه الأندية على بطاقتين فقط للعبور إلى دور الـ16 والذي اقترب كثيراً حيث يتبقى مباراتين فقط لكل فريق على نهاية دور المجموعات مما يعني أن الفرصة لازالت مواتية أمام الجميع من أجل الاستمرار في البطولة.

بعد انتهاء الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018-19، لازالت كل أندية المجموعة الثانية تملك حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن مباريات الفرصة الأخيرة ستبدأ من الجولة الخامسة، خاصةً وأن الفارق بين المركزين الأول والرابع قد اتسع إلى ست نقاط كاملةً مما يعني أن التفريط في أي نقاط آخرى قد يكلف أي فريق الخروج مبكراً من المسابقة.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة المباريات المتبقية لكل فريق وما هي حظوظهم في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

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ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2018-19

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدة 4 3 0 1 10 7 +3 9 2 الاتحاد 4 2 1 1 10 8 +2 7 3 لوكوموتيف طشقند 4 1 1 2 6 6 0 4 4 الريان 4 1 0 3 7 12 -5 3

لُعبت مباريات الجولة الرابعة في هذه المجموعة يوم الأثنين 22 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 17 شعبان 1440 هجرياً، وكان اللقاء الأول هو المواجهة التي جمعت بين الوكوموتيف طشقند والاتحاد وانتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق، قبل أن يحقق الاتحاد فوزاً دراماتيكياً على حساب الريان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

يتصدر فريق الوحدة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات بعد أن تلقى خسارة وحيدة ضد لوكوموتيف طشقند، يأتي الاتحاد السعودي في المركز الثاني وفي جعبته 7 نقاط ومن خلفه لوكوموتيف بواقع 4 نقاط ويتذيل الريان القطري الترتيب بثلاث نقاط فقط.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال آسيا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال آسيا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق -خارج ملعبه- في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بعد تطبيق كل هذه المعايير، يتكرر تطبيقها مجدداً ولكن على الأندية المتعادلة في النتائج فقط. فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف المُسجلة في كل مباريات المجموعة اللجوء إلى ضربات الجزاء إذا حدث هذا التساوي بين فريقين ما وتقابلا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات اللجوء إلى اللعب النظيف (حيث يتم خصم نقطة مقابل كل بطاقة صفراء، 3 نقاط بعد تلقي أي بطاقة حمراء، 4 نقاط في حال تلقي البطاقتين الملونتين في آن واحد)

ما هي فرص تأهل الوحدة إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الوحدة - لوكوموتيف طشقند الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية ، 22:00 بتوقيت الإمارات آل نهيان، ابو ظبي الاتحاد - الوحدة الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

22 :00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات مدينة الملك عبدلله الرياضية، جدة

ينتظر الوحدة مباراتين ضد لوكوموتيف طشقند على ملعبه وضد الاتحاد السعودي في جدة ويعتبر البطل الإماراتي هو الأقرب لحسم تأهله في هذه المجموعة مقارنةً بموقف بقية الفرق وهي الاتحاد، لوكوموتيف طشقند والريان القطري.

الفوز في مباراة واحدة:

يحتاج فريق الوحدة إلى فوز وحيد في مباراتيه المتبقيتين ضد لوكوموتيف طشقند والاتحاد، وذلك بالرغم من امتلاكه 9 نقاط لأن خسارته الوحيدة كانت أمام لوكوموتيف بهدفين نظيفين، مما يعني أن تحقيق الفريق الأوزبكي للفوز في اللقائين القادمين -من بينهم مواجهة الوحدة- قد يمنحه التفوق على الفريق الإماراتي في حال التساوي في النقاط بسبب المواجهات المباشرة.

ما هي فرص تأهل الاتحاد إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الريان - الاتحاد الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية استاد جاسم بن حمد، السد الاتحاد - الوحدة الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

23:00 بتوقيت الإمارات، 22:00 بتوقيت السعودية مدينة الملك عبدلله الرياضية، جدة

يتواجد الاتحاد السعودي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويعتبر من أبرز المرشحين للتأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا برفقة المتصدر فريق الوحدة الإماراتي.

فوز الاتحاد على الريان أو الوحدة:

يحتاج فريق الاتحاد إلى الفوز في أي مباراة من المباراتين المتبقيتين له في دور المجموعات، حيث من المقرر أن يلعب خارج أرضه في الجولة الخامسة ضد المتذيل الريان في لقاء صعب لحساسية موقف الفريق القطري، قبل أن يستضيف المتصدر الوحدة على ملعبه في الجولة الأخيرة ولن يكون التغلب عليه سهلاً بالمرة.

تعادل لوكوموتيف مع الريان، وتعادل الاتحاد في مباراة واحدة:

من المنتظر أن يتلاقي لوكوموتيف طشقند مع الريان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويعتبر التعادل كافياً من أجل حسم بطاقة المركز الثاني لفريق الاتحاد ولكن بشرط تحقيق التعادل في أي مباراة من المباراتين المتبقيتين له خاصةً وأنه يتفوق في المواجهات المباشرة على الفريق الأوزبكي بعد الفوز في السعودية 3-2 والتعادل خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

ما هي فرص تأهل الريان إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الريان - الاتحاد الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت قطر استاد جاسم بن حمد، السد لوكوموتيف طشقند - الريان الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت قطر استاد لوكوموتيف، طشقند

يتذيل الريان القطري ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط ومع تبقي جولتين فقط على نهاية دور المجموعات، لا تتوفر خيارات كثيرة أمام الفريق من أجل التأهل إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا.

فوز الريان على الاتحاد ولوكوموتيف، وتعثر الاتحاد ضد الوحدة:

سيحتاج فريق الريان إلى تحقيق الفوز في كلتا مباراتيه المقبلتين ضد الاتحاد على ملعبه وضد لوكوموتيف طشقند في أوزبكستان في الجولة الأخيرة، ولكن هذا قد لا يكون كافياً للصعود حيث سيتوجب على الريان انتظار هدية من الوحدة عندما يلاقي الاتحاد في الأسبوع السادس.