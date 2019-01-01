الوحدة يقلب الطاولة على الريان ويحول تأخره إلى فوز برباعية

مباراة مثيرة بين الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم الوحدة الإماراتي، مباراته المثيرة أمام الريان القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

الفريق القطري، استهل المباراة بقوة وأعلن سباستيان سوريا عن الهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بكرة رأسية جاءت من ركلة حرة من منتصف الملعب.

وسريعاً أضاف ريفاس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية ارتطمت بالدفاع، ووصلت إليه من جديد ليسددها قوية في الشباك.

الوحدة دخل إلى أجواء المباراة بعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني، وسجل ليوناردو الهدف الأول بعد بينية من منصور الحربي، ثم تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 21، سجل ريفاس الهدف الثالث لفريقه، بعد عرضية من الجانب الأيسر، سددها بقوة من لمسة واحدة في الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، سجل ليوناردو الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من تيجالي استقبلها ليوناردو المتمركز داخل المنطقة وسددها في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بثمان دقائق، تمكن ليوناردو من تسجيل الهاتريك وخطف التعادل لفريقه، بعد عرضية من خليل إبراهيم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل ليوناردو السوبر هارتك الهدف الرابع لفريقه، بعد لمسة من المنهالي قابلها ليوناردو في الشباك.