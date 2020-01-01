حسابات تأهل الأهلي عن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، تعرف على فرص تأهل الشياطين الحمر لربع النهائي

افتتح ملعب السلام بالقاهرة أبوابه يوم الأحد 26 يناير 2020، لاستقبال واحدة من أهم المباريات المنتظرة، حيث التقى الأهلي بنظيره النجم الساحلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي ليكون توقيت انطلاقها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، وانتهت بانتصار الشياطين الحمر بهدفٍ نظيف.

وستكون الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا، حاسمة بشكل كبير في صراع الأندية العربية، حيث لو تمكن الأهلي من الفوز على النجم الساحلي في القاهرة، سيصل رصيد الأهلي عند 10 نقاط وسيقترب من التأهل.

ويبدو أن حسابات هذه المجموعة ستبقى معقدة، ومن المؤكد أن حسم بطاقتي التأهل سيتأجل حتى الجولة الأخيرة.

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ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 5 3 1 1 6 3 +3 10 2 النجم 5 3 0 2 6 3 +3 9 3 الهلال 5 3 0 2 6 5 +1 9 4 بلاتينيوم 5 0 1 4 2 9 -7 1

كيف يتأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة الثانية؟

بالتأكيد لن يكون خيار للأهلي سوى الفوز في مباراة الجولة السادسة من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية، وذلك بعد أن فاز في مباراة الجولة الخامسة على النجم الساحلي، بينما يُغادر إلى السودان في الجولة الأخيرة لمواجهة الهلال، وقد يكون هناك بعض الحسابات الأخرى المُعقدة، ولكن لا بديل عن الطريق السهل وهو الفوز.

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الحالة الثانية هي التعادل في مباراة الهلال، وتعادل أو خسارة النجم في الجولة الأخيرة أمام بلاتينيوم.

كيف يتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة الثانية؟

بالتأكيد لا ترغب جماهير الأهلي في هذا السيناريو، لكن المارد الأحمر سيتأهل كوصيف في حالة الخسارة أو التعادل مع الهلال وفوز بلاتينيوم على النجم.