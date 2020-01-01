حسابات تأهل الزمالك عن المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

يمتلك الزمالك فرصة حسم بطاقة التأهل اليوم في حالة فوز الفريق الكونجولي على حساب نادي أو أغسطس الأنجولي

أنعش الزمالك حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالي 2019، بفوزه على مضيفه زيسكو في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وسجل أشرف بنشرقي ومصطفى محمد هدفين في مرمى الفريق الزامبي ليرتفع رصيد الزمالك من النقاط إلى 7 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني خلف المتصدر نادي مازيمبي الكونجولي.

الفريق الأبيض جمع النقاط الـ 7 في رصيده بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام مازيمبي، والفوز على أول أغسطس في القاهرة ثم التعادل مع زيسكو في زامبيا، وأخيرًا الفوز على نفس الفريق بهدفين مقابل لا شيء.

ويشهد اليوم اختتام مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى، حيث يستضيف مازيمبي الكونجولي نظيره أول أغسطس الأنجولي.

ويمتلك الزمالك فرصة حسم بطاقة التأهل اليوم في حالة فوز الفريق الكونجولي على حساب نادي أو أغسطس الأنجولي في انتظار حسم بطاقتي الصدارة أو الوصافة.



الزمالك يضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على زيسكو

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي 7 نقاط من 3 مباريات

الزمالك 7 نقاط من 4 مباريات

زيسكو نقطتين من 4 مباريات

أول أغسطس نقطتين من 3 مباريات

كيف يتأهل الزمالك متصدرًا للمجموعة الأولى

قد تكون الحسابات صعبة على الفريق المصري إلا إنها متاحة بكل تأكيد من أجل خطف صدارة المجموعة الأولى من نادي مازيمبي الكونجولي الذي تنتظره مباراة اليوم على أرضه ووسط جماهيره أمام أول أغسطس الأنجولي مما قد يُسهم في زيادة رصيده من النقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز في الجولة المقبلة على مازيمبي بالقاهرة وتحقيق التعادل على الأقل في اللقاء الأخير أمام أول أغسطس بأنجولا، لكن هذا ليس كل شيء حيث سينتظر هدية من زيسكو تكاد تكون مستحيلة بالانتصار على بطل الكونغو على ملعب الأخير.

كيف يتأهل الزمالك وصيفًا للمجموعة الأولى

يبدو أن المنطق يصب في صالح تأهل الزمالك كفريق وصيف عن المجموعة الأولى، وذلك انتصار مازيمبي على أول أغسطس اليوم لأنه حينها لن يحتاج بطل مصر سوى للتعادل في مباراتيه المقبلتين.

أما في أسوأ الأحوار ففريق القلعة البيضاء في حالة تعثر مازيمبي بالتعادل أو الخسارة قد يدخل بعض الحسابات المُعقدة، لأنه التأهل سيتأجل للجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام مازيمبي، وسيضطر حينها بطل مصر لتحقيق الفوز أو التعادل على أول أغسطس في أنجولا منافسه المباشر على بطاقة التأهل.