رونالدو يطالب يوفنتوس بضم زميليه السابقين في ريال مدريد!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يطالب إدارة البيانكونيري بالتعاقد مع ستة لاعبين

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريقه يوفنتوس، التعاقد مع 6 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفشل نادي يوفنتوس في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك رغم قدوم رونالدو إلى فريق السيدة العجوز متوجًا بلقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة.

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وحسب الصحافة الإيطالية فإن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس التعاقد مع زميليه السابقين رفاييل فاران وإيسكو من نادي ريال مدريد، والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس.

كما أضافت الصحيفة أن رونالدو قد طلب التعاقد أيضًا مع تانجوي ندومبليه متوسط ميدان فريق ليون الفرنسي بجانب فيدريكو كييزا جناح فيورنتينا لزيادة الخيارات الهجومية.

يذكر أن رونالدو البالغ من العُمر 34 عامًا كان قد توج مع يوفنتوس بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.