فاران يوجه ضربة صادمة لمانشستر يونايتد

مشكلة في وقت حرج من الموسم

صدمة كبيرة تعرض لها رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد، لتعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع.

فاران تعرض للإصابة خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وبلجيكا، وغادر الملعب لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

وبعد بضعة فحوصات أجراها اللاعب اليوم، الأحد، كشف يونايتد عن الفترة التي سيغيبها اللاعب.

ماذا قال مانشستر يونايتد عن إصابة فاران؟

النادي الإنجليزي قال في بيان رسمي:"فاران يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها في نهائي دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا".

وأضاف:"اللاعب يخضع للرعاية الطبية بالنادي في الوقت الحالي، ومن المقرر غيابه لبضعة أسابيع عن صفوف الفريق".

ما هي المباريات التي سيغيب عن فاران؟

الفرنسي المنتقل للشياطين الحمر من ريال مدريد بـ43 مليون جنيه استرليني، سيغيب عن العديد من المواجهات الهامة.

وفقًا لتقدير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإصابة التي يعاني منها اللاعب ستبعده عن مانشستر لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وهو ما يعني عدم مشاركته أمام ليستر سيتي، توتنهام، مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر عدم ظهور اللاعب في مباراتي أتالانتا ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا ..