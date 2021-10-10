نيوكاسل يبدأ حرب المزايدات .. رباعي مانشستر يونايتد وبيل أول الصفقات!

هل يتحصل عليهم سريعًا؟

بدأت الصحف العالمية في تسريب أسماء لاعبين من المحتمل وصولهم إلى نيوكاسل في الميركاتو الشتوي المقبل في إطار رغبة الملاك الجدد بإعادة إحياء ملعب سانت جيمس بارك مجددًا.

واستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على غالبية أسهم نيوكاسل بعد دفع 305 مليون جنيه استرليني إلى المالك السابق مايك أشلي، ومع تلك الصفقة، زادت الآمال نحو عودة المجابيس إلى الواجهة.

الخطوة الأولى الأقرب في اللحظة الراهنة هي إقالة ستيف بروس من منصب المدير الفني، وارتبط عديد الأسماء بخلافة الإنجليزي في مقدمتهم أنطونيو كونتي.

من هم رباعي مانشستر يونايتد المطلوب في نيوكاسل؟

صحيفة "ميرور" في تقرير لها أكدت على أن نيوكاسل يضع عينه نصب التعاقد مع رباعي مانشستر يونايتد "دوني فان دي بيك، أنتوني مارسيال، جيسي لينجارد، إيريك بايلي" خلال الشتاء المقبل.

وبالنسبة لفان دي بيك فإن رحيله عن يونايتد مسألة وقت بعدما يأس من إمكانية المشاركة أساسيًا مع أولي جونار سولشاير، فيما حاولت إدارة الشياطين الحمر بالفعل بيع مارسيال في الصيف الماضي.

لينجارد لم يجد نفسه حتى الآن مع مانشستر يونايتد عكس ما كان عليه مع وست هام، بينما خرج إيريك بايلي من الحسابات بعد ضم رافاييل فاران وتواجد هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.

على هذا الأساس، لن تمانع إدارة مانشستر يونايتد بيع هذا الرباعي أو حتى إعارة البعض وبيع البعض الآخر، شريطة أن يصل العرض المادي المناسب لهم.

ما هي الصفقة الضخمة الأخرى التي يخطط لها نيوكاسل؟

صحيفة "ماركا" كشفت أيضًا اهتمام الملاك الجدد لنيوكاسل بالحصول على توقيع نجم ريال مدريد جاريث بيل في الشتاء المقبل.

النادي الملكي لن يمانع أبدًا بيع بيل أو إعارته لنهاية الموسم مع تحمل النادي الإنجليزي لراتبه الضخم، خاصةً وفي ظل كثرة إصاباته بالآونة الأخيرة.

ويمتلك بيل تاريخًا مميزًا في الدوري الإنجليزي مع توتنهام، إلى جانب اسمه الكبير الذي قد يُبنى عليه مشروع نيوكاسل الجديد.

اللاعب نفسه يبحث عن اللعب في 2022 بكثرة، فأمله الحالي هو التمكن من قيادة منتخب ويلز لنهائيات كأس العالم بقطر والمشاركة بها ثم اعتزال كرة القدم.

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