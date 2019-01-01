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فاران يرفض نفى شائعات رحيله عن ريال مدريد

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Getty Images
تعرف على تصريحات فاران بشأن ما تردد حول رغبته مغادرة ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، الحديث عن مستقبله ونفي الشائعات التي رجحت رحيله عن القلعة الملكية بنهاية الموسم الجاري.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ فاران طلب مغادرة النادي والبحث عن تجربة جديدة بعد تحقيقه جميع البطولات رفقة البلانكوس.

وبسؤاله من صحيفة "لو باريسيان" حول مستقبله، صرّح: "لا أود الحديث عن هذا الأمر. لا أحب الإدلاء بأي تصريحات في هذا الصدد لوسائل الإعلام".

وتابع: "سعيد بعودة زين الدين زيدان، 9 أشهر مرت على غيابه ولكني أشعر وكأنه كان معنا البارحة".

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المدافع الفرنسي أشار إلى أنّ زيدان يحظى بتقدير كبير كلاعب ومدرب ويعمل في صمت لأجل تصحيح الأوضاع وقيادة الفريق لأفضل نتائج ممكنة.

واختتم: "البعض يشكك الآن في إمكانية إضافة المدرب أي جديد، لقد حدث الأمر من قبل حينما جاء في 2016 كما أيضًا تكرر مع فرنسا قبل كأس العالم الأخيرة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أكدت أنّ فاران أخبر زملائه في غرفة الملابس بقراره النهائي مغادرة الفريق رغم عودة زيدان.

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