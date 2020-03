فابريجاس يحكي عن التدريب الذي كلفه شراء سيارة للاعب تشيلسي

استرجع سيسك فابريجاس، لاعب موناكو، ذكريات فترة لعبه بقميص تشيلسي، وكشف عن رهان خسره لويلي كابايرو وأجبره على شراء سيارة فارهة في المقابل.

فابريجاس انضم إلى البلوز في عام 2014 قادمًا من برشلونة في صفقة سببت له الأزمات مع جمهور فريقه الأسبق أرسنال، وقد كان ضلعًا أساسيًا في تشيلسي حتى رحيله في يناير 2019 إلى موناكو.

الدولي الإسباني نشر عددًا من التغريدات حكى فيها عن رهانه مع كابايرو أنه إذا تصدى لركلة جزاء منه فسيحصل على سيارة فارهة، وبالفعل فعل ذلك الحارس الأرجنتيني ليظفر بها ولكن وهي مدمرة.

سيسك كتب "أبقى بعد التدريبات لفترة أطول من أجل تسديد ركلات الجزاء، أقوم بالرهان مع حراس المرمى، لأسباب معينة، لم أقم أبدًا بإضاعة أي ركلة، لذلك كنت واثقًا من نفسي للغاية.".

"كان دور كابايرو وأخبرته أنه إذا صد ركلة الجزاء فإنني سأجلب له سيارة فارهة، للأسف، لقد فعلها على مرأى ومسمع من جميع اللاعبين، فتحولت من أكثر من يثق في نفسه إلى أكثر من يشعر بالغباء في العالم."

"الجميع كان يضحك ويطالب بأن أقوم بتفعيل الرهان وجلب السيارة. في اليوم التالي ذهبت إلى السوق ووجدت سيارة بـ960 جنيه استرليني مدمرة لا يمكن استخدامها على الإطلاق وأبتعتها له."

وأتم "في اليوم التالي أتينا إلى التدريبات وأحضرت السيارة.. رد الفعل في الفيديو، والحكمة من القصة ألا تراهن على الإطلاق بأي ثمن.".



