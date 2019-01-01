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غرفة ملابس ريال مدريد تجبره على بيع اللاعبين في الصيف

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Getty Images
كم لاعب يجب أن يرحل عن صفوف ريال مدريد في الصيف
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يضطر نادي ريال مدريد الإسباني للتخلي عن 12 لاعبًا على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بسبب قلة مقاعد اللاعبين في غرفة الملابس.

ريال مدريد تعاقد مع 5 صفقات آخرهم ضم فيرلاند ميندي من ليون مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ القائمة الحالية بعد الصفقات الخمس الجديدة وعودة المعارين وصلت إلى 37 لاعبًا بينما غرفة ملابس "سانتياجو برنابيو" لا تتسع سوى إلى 25 لاعبًا فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن  كيلور نافاس وثيو هيرنانديز وريجيليون وماركوس ليورنتي وداني سيبايوس وخاميس رودريجيز ومارتين أوديجارد وماتيو كوفاسيتش وجاريث بيل وبورخا مايورال ودي توماس راحلون عن الفريق سواء إعارة أو بيع نهائي.

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لونين ولوكا زيدان وفاييخو وبراهيم دياز وإيسكو ولوكاس فاسكيز وماريانو مهددين بالمغادرة غالبًا على سبيل الإعارة.

ومن الأكيد أن يتخلى ريال مدريد عن حارس للفريق خلال الصيف الجاري بما إنه يمتلك 4 حراس.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد اقتراب نافاس من الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد رحيل جيانلوجي بوفون.

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