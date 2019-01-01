عملية تعافي أليسون تسير بشكل إيجابي

مدرب الحراس في ليفربول يتحدث عن عملية تعافي أليسون وحظوظه في الكرة الذهبية

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أبدى جون أتربيرج مدرب حراسة المرمى بنادي ليفربول سعادته بالطريقة التي يتقدم بها الحارس أليسون بيكر على مستوى تعافيه من الإصابة واستعادة لياقته.

وكان أليسون قد تعرض للإصابة في مواجهة نورويتش سيتي في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

وعقب أقل من أسبوعين، بدأ أليسون في استعادة لياقته، في الوقت الذي تسير فيه عملية تعافيه من الإصابة بشكل أسرع من المتوقع.

وبخصوص ذلك، قال أتربيرج إنه لا يفضل الضغط عليه بخصوص تاريخ العودة المحتمل، ولكنه يفضل أن تسير الأمور بشكل طبيعي حتى لا يحدث شيئًا يضر باللاعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "سيكون كل شيء مع الأطباء ووفقًا لما سيحددوه، سيكون هناك فترة توقف دولي ستعطي أليسون فرصة أكبر لاستعادة لياقته وستقلل من حدة غيابه"

وتابع: "غياب أليسون عن بداية البريميرليج لن يضر بحظوظه في المنافسة على أي من الجوائز الفردية، لقد قدم عامًا استثنائيًا مع ليفربول ومنتخب البرازيل"

أليسون: الكرة الذهبية؟ أنا مجرد حارس مرمى

يذكر أن أليسون قد توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، كما توج كأفضل حارس في البريميرليج للموسم المنصرم، قبل أن يتوج بكوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.