علي الحبسي: جاهزون لمباراة الموسم أمام النصر

حارس مرمى الهلال يتحدث عقب التعادل مع أحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض علي الحبسي حارس مرمى الهلال الحديث عن أحداث العنف والمناوشات بين اللاعبين التي تلت نهاية مباراة فريقه ضد أحد في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان الهلال قد فرط في الابتعاد بصدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط قبل مواجهة مطارده "النصر" في الجولة القادمة، مكتفيًا بتعادل مخيب مع ضيفه أحد ليتوقف فارق النقاط مع منافسه إلى نقطتين فقط.

وفيما قال هتان باهبري أن بعض اللاعبين يُعانون من الضغوطات بسبب ضغط المباريات، نفى الحبسي هذا الأمر في حديثه لقناة السعودية الرياضية، إذ قال "لم نعانِ من الضغط، قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها تمامًا لكننا لم نوفق في استغلال الفرص".

"أحد فعل كما تفعل مثل تلك الفرق حين تأتي لمواجهتنا هنا، تحاول منعنا من تطبيق أسلوب لعبنا وغلق الملعب، نحن أهدرنا فرصتين في الشوط الأول وفرص أخرى في الشوط الثاني كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

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"مثل تلك المباريات وأمام تلك الفرق تكون الحاجة لإحراز الأهداف في بداية اللقاء وخلال الشوط الأول، نحن لم نوفق في هذا وهو ما منح أحد المزيد من الثقة وتمكن من غلق الملعب أكثر في الفترة الثانية، لكننا تمكنا من اختراق دفاعهم وصنعنا عدة فرص كانت كفيلة بمنحنا النقاط الكاملة".

"لكن كما قلت يحدث في مثل تلك المباريات أن تعجز عن التهديف وألا نتمكن من الحصول على ما نريد. يبقى الأهم أن لا نخسر مثل تلك المباريات، نعرف أن الجمهور كان يريد الفوز لكن ما حدث حدث والقادم هو الأهم".

أضاف حول المواجهة القادمة "لا نريد الحديث كثيرًا عن المباراة، نحن مازلنا في الصدارة بفارق نقطتين وندرك تمامًا أهمية المباريات القادمة خاصة مواجهة النصر، ستكون مباراة كبيرة ولدينا الآن فترة جيدة للاستشفاء والاستعداد لتقديم مباراة كبيرة".

أتم "المباراة مهمة للطرفين بالتأكيد، هي مباراة الموسم ونحن جاهزون لها تمامًا مثلما كنا جاهزين للمباراة الماضية، نتمنى أن نخرج بنتيجة مرضية لنا ولجماهيرنا".

يُذكر أن الهلال سيحل ضيفًا على جاره النصر في ملعب الملز يوم الجمعة القادم في لقاء من المتوقع أن يحسم بدرجة كبيرة لقب الدوري السعودي هذا الموسم.