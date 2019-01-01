هتان باهبري يُفند أسباب تعادل الهلال المخيب مع أحد

الزعيم خسر نقطتين ثمينتين في صراعه مع النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد هتان باهبري لاعب وسط الهلال السعودي أسباب تعادل فريقه المخيب مع أحد لضغط المباريات والإرهاق وسياسة المداورة التي يتبعها المدرب زوران ماميتش.

وسقط الزعيم في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أحد لحساب الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتقلص الفارق بينه وبين مطارده على صدارة البطولة "النصر" إلى نقطتين فقط قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجولة القادمة.

وقال هتان عقب اللقاء "الحمد لله على كل شيء، نعتذر للجمهور على التعادل، كنا نريد منحهم الثلاث نقاط، قدمنا مع علينا ولم يُحالفنا التوفيق".

وعن تراجع مردود الهلال في المباراة مقارنة بالمباريات السابقة، قال هاتان لقناة السعودية الرياضية "صنعنا العديد من الهجمات وسنحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل لكننا أضعناها جميعًا".

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"نحن نعاني تلك الفترة من ضغط المباريات، وهذا يُسبب الضغط والإرهاق لبعض اللاعبين. هل أصابكم التسرع أمام المرمى؟ لا أبدًا، لكننا لم ننجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا وإن شاء الله نعوض في المباريات القادمة".

أخيرًا وعد هاتان جماهير الزعيم بمصالحتهم في اللقاء القادم أمام جارهم النصر في ديربي الرياض، مضيفًا حول سياسة المداورة "ربما تأثر الأداء وتجانس اللاعبين بعض الشيء بالمداورة وإشراك اللاعبين الجدد، فنحن لا نلعب كثيرًا".

"أنا مثلًا أشارك في الشوط الثاني من المباريات أو لا ألعب، ولذا نحن نفقتد نسق المباريات، وحين نلعب من البداية لا نستطيع تقديم نفس المستوى حتى نهاية المباراة، وعلى الجانب الآخر المجموعة الأساسية أصابها الإرهاق. لكن يبقى كل هذا ليس عذرًا للتعادل اليوم، صنعنا فرص وأضعناها".

يُذكر أن الهلال يتصدر البطولة حاليًا برصيد 57 نقطة مقابل 55 نقطة للنصر، وسيلتقي الفريقان مساء الجمعة القادم على ملعب الملز ضمن الجولة الـ25 من البطولة.