فيديو - أحداث شغب عقب انتهاء مواجهة الهلال وأحد

التعادل أثار غضب جمهور الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهد ملعب جامعة الملك سعود خروجًا عن النص من قبل جمهور الهلال، فور انتهاء مواجهته أمام أحد، بالتعادل السلبي دون أهداف.

المباراة أقيمت ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وخطف بها أحد نقطة ثمينة بفضل تألق حارسه عبد الله العويشير. (طالع تقرير المباراة)

وفور إطلاق صافرة النهاية، دخل سالم الدوسري؛ مهاجم الموج الأزرق، في حديث وبدى عليه علامات الانفعال مع العويشير.

فيما رد جمهور الزعيم على احتفال العويشير أمام مدرجهم بإلقاء الألعاب النارية عليه والأحذية، ليخرج لاعبو أحد مسرعين إلى غرف خلع الملابس.

غرف الملابس كذلك شهدت تواجد أمني كثيف أمام غرفة خلع ملابس أحد وبعض أعضاء رابطة الدوري السعودي.

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.

هذا التعادل يشعل الدوري، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.