عين على الحكم | هل حُرم الهلال من هدف الفوز القاتل على أحد؟

الحكم ألغى هدف سوريانو القاتل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه المحموم مع النصر على لقب الدوري السعودي، ذلك بتعادله مع أحد 0-0 في ختام مباريات الأسبوع الـ24 من البطولة.

وحاول الزعيم السعودي الوصول لمرمى منافسه بشتى الطرق إلا أن كل الفرص أهدرت بتألق ملفت من حارس المرمى عبد الله العويشر أو تسرع مهاجمي الهلال أو تدخل القائمين والعارضة كما حدث في تسديدة سيباستيان جيوفينكو من كرة ثابتة.

تيفو ساحر من جماهير الهلال قبل مباراة أحد

وفيما كان اللقاء يتجه للتعادل السلبي، أحرز جوناثان سوريانو هدفًا جميلًا بتسديدة متقنة للهلال فجرت الفرحة في استاد جماعة الملك فهد، لكن قرار الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو كان إلغاء الهدف نظرًا لخروج الكرة من الملعب في هجمة الهدف.

شاهد اللقطة وقل لنا، هل حُرم الهلال من هدف صحيح أم كان قرار الحكم سليمًا؟