عكس المتوقع .. برشلونة يمدد عقد أومتيتي من أجل قيد توريس!

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تمديد عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي حتى عام 2026.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن تمديد عقد أومتيتي، وإيضاح الأسباب التي قادت إلى ذلك.

برشلونة أكد في بيانه أن تمديد عقد أومتيتي سمح للنادي بزيادة حصته في "كتلة الرواتب" الخاصة باللعب المالي النظيف، وبالتالي إمكانية تسجيل عقد فيران توريس، أحدث صفقات "البلوجرانا".

ماذا جاء في بيان برشلونة؟

وكتب النادي: "توصل برشلونة وصامويل أومتيتي إلى اتفاق لتمديد عقد الأخير حتى 30 يونيو 2026".

وأضاف: "المدافع الفرنسي قام بتخفيض جزء من الراتب الذي كان من المقرر أن يتقاضاه في العام ونصف المتبقي في عقده".

وتابع: "لا تستلزم عملية تمديد العقد أي التزامات مالية أكبر على برشلونة فيما يتعلق باللاعب".

وأكمل: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنًا عن امتنانه لصامويل أومتيتي لاستعداده والعاطفة التي أظهرها تجاه النادي".

واختتم البيان: "من خلال تمديد العقد، سيتمكن برشلونة من زيادة حصته في اللعب المالي النظيف، وبالتالي تسجيل فيران توريس في رابطة الدوري الإسباني".

وحسب مراسل "جول" في إسبانيا، فإن أومتيتي وافق على تخفيض راتبه بنسبة 10% خلال الفترة المتبقية من عقده القديم، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تسجيل عقد فيران توريس.

وفي المقابل، فإن برشلونة سيدفع نفس النسبة إلى أومتيتي لكن على فترة أطول بسبب العقد الجديد الممتد حتى 2026.

ماذا قدم أومتيتي مع برشلونة؟

انتقل المدافع الفرنسي إلى برشلونة في صيف 2016 قادمًا من نادي ليون في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب أومتيتي 133 بقميص برشلونة في كافة البطولات، لكنه يعاني منذ منافسات كأس العالم 2018 من إصابة مزمنة في الركبة، أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة، حقق أومتيتي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس إسبانيا ثلاث مرات، ولقب كأس السوبر الإسباني في مناسبتين.

اقرأ أيضًا |

هل يلعب أمام النصر؟ .. إصابة قوية ومدة غياب "صادمة" لكورونادو عن الاتحاد

إيمري يتهم بيكيه بالنفاق .. ومدافع برشلونة يذكره بالريمونتادا!

خيانة ريال مدريد .. وكيل رونالدو يعمل على نقله إلى برشلونة!

