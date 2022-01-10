خيانة ريال مدريد .. وكيل رونالدو يعمل على نقله إلى برشلونة!

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سئم سريعًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأبلغ وكيله جورج مينديش أن يبحث له عن فريق جديد.

ويشعر رونالدو بعدم الراحة منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، رغم تألقه على الصعيد التهديفي، لكن غياب التخطيط وعدم وجود استقرار رغم تغيير الجهاز الفني لا يساعده على الإطلاق.

ولم يتمكن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت من كسب رونالدو إلى صفه، وهو ما يؤثر في أداء الفريق ككل حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام إنجليزية قد كشفت مساء الأحد عن توجه جورج مينديش إلى مانشستر لعقد اجتماع مع رونالدو، من أجل إيجاد حل لوضعه الحالي في "أولد ترافورد".

لكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت عبر مصادر مقربة من رونالدو عدم حدوث مثل هذا الاجتماع من الأساس.

ما هو الموقف الحالي؟

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قد عاد من جديد للارتباط بالنجم البرتغالي، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد.

بالنظر إلى الوضع غير المريح الذي يعيشه رونالدو، ومع العلاقة الرائعة التي تربط مينديش مع إدارة برشلونة متمثلة في جوان لابورتا رئيس النادي ماتيو أليماني المدير الرياضي، ومع حاجة تشافي هيرنانديز إلى هداف، فلن يكون من المفاجئ ارتباط البرتغالي بالانتقال إلى "البلوجرانا" مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مينديش سيضغط بكل ما أوتى من قوة لوضع اسم رونالدو على طاولة برشلونة، رغم العداء الكبير الذي أظهره "صاروخ ماديرا" للنادي الكتالوني خلال فترة لعبه مع ريال مدريد.

ماذا حدث في يونايتد؟

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بطموح إعادة الأمجاد وجعل فريقه السابق يعود إلى منصات التتويج مرة أخرى، ومع ذلك فإن توقعاته لم تتحقق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأربع نقاط عن مراكز دوري الأبطال.

الموسم لا يزال طويلًا، لكن عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ستجعل استمرار رونالدو في "أولد ترافورد" مستحيلًا عمليًا.

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