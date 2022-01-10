هل يلعب أمام النصر؟ .. إصابة قوية ومدة غياب "صادمة" لكورونادو عن الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل إصابة نجم الاتحاد "إيجور كورونادو" التي أبعدته عن المباراة الأخيرة أمام الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

العميد استطاع هزيمة ضيفه في جدة بهدفين دون رد رغم غياب نجميه، كورونادو للإصابة وأحمد حجازي للتواجد مع منتخب مصر في الكاميرون لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا، وقد استفاد من تعثر الشباب بالتعادل مع أبها ليُوسع الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.

ما هي تفاصيل إصابة كورونادو ومدة غيابه عن الملاعب؟

الرياضية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب البرازيلي أظهرت معاناته من تمدد في الرباط الجانبي للركبة، مشيرة إلى أنه بدأ الخضوع لجلسات علاج طبيعي بالفعل للتعافي من تلك الإصابة.

وبخصوص مدة غيابه عن الملاعب، نقلت الصحيفة البارزة أخبارًا صادمة للمدرب كوزمين كونترا وجمهور العميد، إذ أكدت أن كورونادو سيحتاج إلى 3-4 أسابيع من العلاج والتأهيل.

وأضافت الرياضية أن استجابة كورونادو للعلاج والتأهيل ومراحل التقوية التدريجية ستلعب دورًا مهمًا في تحديد موعد عودته، لكن الأرجح أن مدة غيابه لن تقل عن 20 يومًا.

الاتحاد لم يُعلن رسميًا بعد عن إصابة نجمه المنضم له هذا الموسم من الدوري الإماراتي، لكن يُتوقع إيضاحه لتفاصيل الإصابة خلال الساعات القادمة.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها كورونادو؟

صاحب الـ29 عامًا هو نجم الدوري السعودي الأول هذا الموسم، إذ استطاع إحراز 4 أهداف وصناعة 8 خلال 12 مباراة خاضها في البطولة، ويُعد أحد العناصر الرئيسية المسؤولة عن تواجد العميد في الصدارة بجانب حجازي ومارسيلو جروهي ورومارينيو وكريم الأحمدي.

لاعب الشارقة الإماراتي السابق سيغيب بالتأكيد عن مباراتي الاتحاد أمام الرائد والفيصلي، يومي 14 و21 يناير القادمين، وسيكون مرجحًا غيابه كذلك عن مواجهة أبها التي لم يُحدد موعدها بعد.

المباراة الأهم للاتحاد في تلك الفترة هي مواجهة النصر في جدة ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، ورغم أن موعدها لم يُحدد بعد لكن يبدو أن لحاق كورونادو بها سيكون صعبًا جدًا، إلا إن أظهر استجابة كبيرة لبرنامجه العلاجي والتأهيلي.

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