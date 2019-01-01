عرض جنوني لريال مدريد من أجل كوليبالي

50 مليون ومودريتش من ريال مدريد من أجل كوليبالي نابولي

كشفت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض لإدارة نابولي من أجل ضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

وكان كوليبالي قد بات مطمعًا لعدد من الأندية الكبرى حول العالم بعد أدائه المميز في السنوات الأخيرة، ولكن المطالب المادية المرتفعة لإدارة نادي الجنوب الإيطالي دائمًا ما توقف عملية خروجه.

ولكن على ذمة عدد من المصادر الإسبانية فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا بـ 50 مليون يورو بالإضافة إلى لوكا مودريتش من أجل ضم كوليبالي.

ويحاول رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز إقناع مالك نادي نابولي دي لاورينتس بقبول العرض وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع بالنسبة لريال مدريد.

ويمتد عقد كوليبالي مع نابولي حتى العام 2023، كما يصل الشرط الجزائي الموجود في عقده إلى 160 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب يبلغ من العمر 28 عامًا.

وكان دي لاورينتس قد بالغ في مطالبه حيث قال إنه لن يبيع كوليبالي بأٌقل من 150 مليون يورو، كما قال إنه يساوي أكثر من ربع مليار يورو في حال كان هاري كاجواير يساري 90 مليون يورو.

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يذكر أن نابولي قد رفض عرضًا رسميًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية ببيع كوليبالي إلى أحد كبار الأندية الأوروبية مقابل 90 مليون يورو.