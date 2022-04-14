المريسل يهدد وليد الفراج: لو كنت شجاعًا لا تحذف تغريدتك!

وجه الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل تهديدًا صريحًا للإعلامي وليد الفراج، بعدما أسقط الأخير بطريقة سلبية على النصر في قضية تسريبات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ما هي قصة تسريبات حمد الله؟

في الساعات الماضية، اشتعلت الأجواء بشكل كبير في الوسط الرياضي السعودي بعدما انتشرت تسريبات لمكالمة تعود لفترة تمثيل حمد الله لنصر، تجمعه بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.

المكالمة حملت تحريضًا من البلوي للاعب المغربي للرحيل عن العالمي، بجانب التمرد وتعمد إهدار الفرص. (طالع التفاصيل)

حمد الله كان قد رحل عن النصر في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن النادي الجداوي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مهمته في جدة بيناير الماضي.

لماذا هدد المريسل الفراج؟

تغريدة غامضة نشرها الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يلمح بها لتسريبات حمد الله والبلوي، ينتقد بها الجانب النصراوي، أشعلت الأجواء بينه وبين النصراويين من جديد.

الفراج كتب: "شغلكم دائما "دنفسه" .. تسريبات صوتية .. صور .. اتهامات في احياء واموات .. شيطنه كل من لا يسمع الكلام . اعرفكم من زمان low standards".

بعد هذه التغريدة، تصدر مقدم برنامج "أكشن مع وليد" موقع "تويتر"، بعد نشر جمهور العالمي عديد التغريدات للهجوم عليه.

ومن ضمن من هاجموه كان المريسل، إذ كتب: "شجاع بس لا تمسحها".

التسريبات تدعم شكوى النصر:

قبل أيام، كانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد أكدت أن النصر تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة الاحتراف ضد الاتحاد وحمد الله، بداعي امتلاك مكالمات بين الثنائي تحمل تحريضات للاعب للتمرد على العالمي، وهو ما تؤكده هذه التسريبات، إذا ثبت صحتها.

وأوضح الإعلامي سعود الصرامي أن أحد وكلاء اللاعبين هو من قام بتسليم المكالمات للنادي العاصمي، بعدما تعرض لعملية احتيال في الصفقة ولم يحصل على المقابل المادي المتفق عليه. (طالع التفاصيل)

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