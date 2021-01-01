راشفورد يتجاهل صلاح ويختار ماني كأفضل إفريقي بالدوري الإنجليزي

راشفورد يختار الأفضل إفريقيًا

اختار مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول كأفضل لاعب إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت الحالي، مفضلًا إياه على محمد صلاح وأوباميانج.

وفي فترة التوقف الدولي ومساء بلا مباريات أوروبية اليوم الإثنين، طلب مهاجم مانشستر يونايتد من متابعيه البالغ عددهم 4.3 مليون أن يقترحوا عليه أسئلة للرد عليها خلال جلسة أسئلة وأجوبة على تويتر

راشفورد أراد فتح الباب أمام التساؤلات من قبل الجميع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسأله حساب النسخة الدولية لـ "جول" حول موقع أجويرو من أفضل لاعبي البريميرليج، وهكذا كاتت إجابته.

أما بخصوص اللاعب الأفضل إفريقيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت الحالي، جاء السؤال الموجه من الحساب الرسمي للنسخة الإفريقية لموقع "جول" على المنصة ذاتها والموجه إلى راشفورد ردًا على تغريدته.

— Goal Africa (@GoalAfrica) March 29, 2021

إجابة راشفورد على السؤال لم تكن دبلوماسية كما كان متوقعًا بالنسبة للكثير من اللاعبين الذين يختارون الطريق الأسلم بذكر العديد من الأسماء دون تفضيل واحد منهم، ولكن النجم الإنجليزي لم يفعل ذلك.

وقال راشفورد ردًا على حساب "جول أفريقيا" إن القارة تمتلك العديد من المواهب البارزة واللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه خص نجم ليفربول الدولي السنغالي ساديو ماني بالذكر.

وجاء رد راشفورد نصًا:"بالنسبة لي أعتقد أن هناك بعض المواهب الأفريقية الرائعة في الدوري في الوقت الحالي، ساديو ماني على وجه الخصوص".

ولم يذكر راشفورد اسم النجم المصري محمد صلاح ولا المهاجم الجابوني لنادي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج، فضلًا عن أسماء أخرى مثل محمد النني وويلفريد زاها وتوماس بارتي ورياض محرز وحكيم زياش والبقية.

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الجدير بالذكر أن ساديو ماني هو حامل لقب جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث توج بها عن عام 2019 بعدما قاد منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية ونادي ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا.