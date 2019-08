بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة .. حاول النجم المصري محمد صلاح الدفاع عن نفسه، بعد حملة الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها، لتدخله في عودة زميله عمرو وردة لمعسكر منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

وواجه صلاح واحدة من أعنف أشرس حملات الهجوم عليه، لرفض شريحة عريضة موقفه في قضية وردة، التي أثارت جدلاً على نطاق واسع، عرفت إعلاميًا بـ "قضية المتحرش"، إلا أن تدخل هداف ليفربول ومعه القائد أحمد المحمدي، تسبب في عودة اللاعب السكندري إلى المنتخب مرة أخرى.

وقال صلاح في حديثه مع شبكة CNN، نفى هداف البريميرليج في آخر عامين، تدخله في القضية، بقوله " بالتأكيد لا، لست كابتن المنتخب الوطني، أنا لست مدير الفريق، أنا لست المدرب، لو كنت قوياً كنت لأغير الكثير من الأشياء هناك".

"The most important thing is the fear. The fear is not healthy for anyone. So we have to fix that."



