للمرة الأولى .. صلاح يدافع عن نفسه في قضية عمرو وردة

صلاح ينفي التهمة عن نفسه

بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة .. حاول النجم المصري محمد صلاح الدفاع عن نفسه، بعد حملة الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها، لتدخله في عودة زميله عمرو وردة لمعسكر منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

وواجه صلاح واحدة من أعنف أشرس حملات الهجوم عليه، لرفض شريحة عريضة موقفه في قضية وردة، التي أثارت جدلاً على نطاق واسع، عرفت إعلاميًا بـ "قضية المتحرش"، إلا أن تدخل هداف ليفربول ومعه القائد أحمد المحمدي، تسبب في عودة اللاعب السكندري إلى المنتخب مرة أخرى.

وقال صلاح في حديثه مع شبكة CNN، نفى هداف البريميرليج في آخر عامين، تدخله في القضية، بقوله " بالتأكيد لا، لست كابتن المنتخب الوطني، أنا لست مدير الفريق، أنا لست المدرب، لو كنت قوياً كنت لأغير الكثير من الأشياء هناك".

"The most important thing is the fear. The fear is not healthy for anyone. So we have to fix that."



footballing star Mohamed Salah talks to @BeckyCNN about the issue of sexual harassment and what change is needed.



The full interview is here: https://t.co/T7qIFLN1l7 pic.twitter.com/LLxE7g8Mnm — CNN (@CNN) August 19, 2019

وأضاف "أنا مجرد لاعب، وهم وضعوا الأمر على عاتقي. ما حدث (قضية وردة) كان ينبغي أن يُعالج، لا أقصد شخص بعينه، لكن بشكل عام يحتاجون إعادة تأهيل وعلاج، للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

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وعن اتهامه بالنفاق في قضية المرأة بالتحديد لدفاعه عنها في مواقف والعكس في قضية وردة، قال "موقفي لم يتغير، كما قلت، الناس يسيئون فهم ما أقوله، لكن في نفس الوقت، ما أتحدث عنه، أنه ينبغي أن تحصل المرأة على حقها في الشرق الأوسط".

وتابع "أولاً وقبل أي شيء، علينا تقبل أن هناك مشكلة، وأعرف أنه من الصعب تقبل ذلك، لكنها تبقى مشكلة عميقة 100%، والشيء الثاني. في رأيي للمرأة الحق في رفض ما لا تحبه، لا أتحدث عن نفسي فقط، أريد عندما تواجه ابنتي مشكلة، يجب أن تشعر أنني دعم لها عندما تتحدث معي عن المشكلة، الشيء المهم الخوف".

وختم "المرأة أو الزوجة تخشى من زوجها أو من والدها، وهذه النقطة الرئيسية، أعتقد أن الخوف ليس صحيًا لأي شخص، وينبغي علينا إصلاح ذلك".