صلاح فعلها أفضل .. أوباميانج أسرع لاعب من آرسنال يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي

أرقام مميزة للجابوني..

سطّر بيير أوباميانج تاريخًا جديدًا مع ناديه آرسنال بهدفيه في شباك نوريتش سيتي، في المباراة المقامة مساء الأربعاء ضمن فعاليات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أوباميانج التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يُعزز زميله جرانيت تشاكا من تقدم الجانرز بهدف ثانٍ في الدقيقة 37، ثم عاد الجابوني بهدف ثالث في الدقيقة 67.

بإحرازه الهدف الأول، أصبح إجمالي ما سجله أوباميانج بقميص آرسنال في الدوري الإنجليزي هو 50 هدفًا خلال 79 مباراة، ليكون بذلك أسرع من وصل للهدف الخمسين في تاريخ النادي.

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وسابقًا، كان تيري هنري هو أسرع من وصل إلى الهدف الخمسين في تاريخ الجانرز، عندما سجله بعد 83 مباراة، لكن الآن أوباميانج خطف الصدارة بعد موسمين فقط من انضمامه لملعب الإمارات.

في الوقت نفسه، فقد أصبح أوباميانج سادس أسرع من يُحرز الهدف الخمسين في تاريخ البريميرليج ككل، حيث يظل آندي كارول في الصدارة بوصوله لهذا العدد من الأهداف في 65 مباراة.

الأسطورة آلان شيرر يأتي ثانيًا باحتياجه 66 مباراة لإحراز الهدف الخمسين، ثم روود فان نستلروي بـ68 مباراة والنجم المصري محمد صلاح بالتساوي مع فيرناندو توريس بـ72 مباراة.

الجدير بالذكر أن أوباميانج قد تساوى مع صلاح وساديو ماني في صدارة هدافي البريميرليج الموسم الماضي، بينما سجل هذا الموسم بهدفيه في نوريتش 17 هدفًا ليتساوى مع صلاح وبفارق هدفين عن المتصدر جيمي فاردي.