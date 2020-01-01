صلاح لخلافة ميسي؟ برشلونة أخيرًا يمكنه التعاقد مع نجم ليفربول

هل تحدث الصفقة يومًا ما؟

فُتحت أبواب جديدة أمام برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ بات النادي الكتالوني قادرًا على التعاقد مع أي من نجوم ليفربول إذا أراد بحسب تقارير من صحيفة "ميرور".

وعندما انتقل فيليبي كوتينيو إلى برشلونة منذ عامين، نص عقده على فرض غرامة بقيمة 89 مليون جنيه استرليني على البرسا حال تفاوضهم مع أي من لاعبي الريدز حتى 30 يونيو 2020.

الآن انتهت فعالية هذا البند، ويمكن لإدارة جوزيب ماريا بارتوميو أن تتعاقد مع نجوم الريدز بصورة تقليدية، لكن يبقى السؤال، هل سيوافق أحد على الخروج من أنفيلد باتجاه كامب نو؟

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لقد كانت تجربة كوتينيو مآسوية للغاية مع برشلونة، النادي الكتالوني يبذل الغالي والنفيس حاليًا للتخلص منه ومن راتبه المرتفع، وقد أثبت هنا صدق حديث يورجن كلوب عندما أكد له أنه سيكون لاعبًا عاديًا في كامب نو، بينما أسطورة مع كتيبته.

بشكلٍ عام، فإن تبادل اللاعبين بين برشلونة وليفربول له تاريخ إيجابي بغض النظر عن فشل كوتينيو، فلويس سواريز يُعد من أحد أساطير البلوجرانا، والأمر نفسه لمن سبقه إلى كتالونيا، ماسكيرانو، والثنائي كانا من أبناء الليفر سابقًا.

هذه الفرضية قد تفتح عقول بعض لاعبي الريدز للتغاضي عن فشل كوتينيو والانتقال إلى برشلونة بصورة طبيعية، وقد تكون أداة لإقناع نجوم من نوعية محمد صلاح بأن في كتالونيا فرصتهم لكتابة التاريخ بصورة مختلفة.

ميسي وصل لعامه الرابع والثلاثين وبرشلونة يفكر في الحقبة التالية، لاعب يكون في حالة جاهزية تامة لخلافة البرغوث، فهل يكون هذا اللاعب هو صلاح؟ "الملك المصري" فعل كل شيء مع ليفربول وقد يبدأ في البحث عن تحدٍ جديد.

من المعروف أن صلاح البالغ من العمر 28 عامًا يود اللعب في الدوري الإسباني يومًا ما، ولطالما ارتبط اسمه بريال مدريد على وجه التحديد، لكن فرصة خلافة ميسي لا تتكرر كثيرًا ولم لا، قد تلوح في أفق إدارة بارتوميو قريبًا في ظل تقارب خصائص المصري والبرغوث إلى حد ما.

في النهاية، برشلونة الآن قادر على التعاقد مع لاعبين من ليفربول، والريدز في حاجة لحماية نجومه من بطش الأندية الإسبانية وما لديهم من إغراءات استثنائية، محمد صلاح قد يكون أحد من سيتعين على الإدارة الإنجليزية الحفاظ عليهم بشتى السبل.