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صراع ثلاثي على خدمات نجم أياكس

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لاعب آخر من شباب أياكس يلفت الأنظار
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية فرنسية عن وجود صراع بين ثلاثة أندية أوروبية كبرى على خدمات دوني دي بك، متوسط ميدان أياكس، بعد تألقه هذا الموسم.

ويشغل دي بك مركز لاعب خط الوسط المهاجم في تشكيلة أياكس الشابة، ولعب حتى الآن 48 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفاً وصنع عشرة.

وذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وتوتنهام هي الأندية التي ستتصارع على خدمات الهولندي الشاب الصيف المقبل.

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وأفادت الصحيفة أن عقد فان دي بك مع أياكس يمتد حتى 2022، ولن يفرط النادي الهولندي في خدمات نجمه الشاب بسهولة على غرار فرينكي دي يونج.

وباع أياكس دي يونج إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو، ولكن لن ينتقل للنادي الكتالوني إلا في الصيف المقبل.

ويلعب دي بك مع فريقه الثلاثاء المقبل لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال مع يوفنتوس بعد التعادل ذهاباً بنتيجة 1-1.

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