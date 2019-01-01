ساري يشيد بتشيلسي ويرفض التعليق على واقعة صلاح

انتصار مهم للبلوز خارج ملعبه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بالعرض الذي قدمه فريقه في الانتصار على سلافيا براج، ورفض التعليق على واقعة الهتاف العنصري بحق لاعب النادي السابق محمد صلاح.

وخطف البلوز انتصاراً متأخراً على مضيفه التشيكي عبر هدف ماركوس ألونسو في ذهاب ربع النهائي للدوري الأوروبي مساء الخميس.

وسيطرت على الأجواء واقعة فيديو لمشجع لتشيلسي يسب نجم ليفربول مجمد صلاح، وتم منع المشجع من دخول ملعب اللقاء وإدانة أفعاله، بحسب آخر التقارير.

وقال ساري بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا نعرف صعوبة المباراة أمام خصم عنيف وقوي بدنياً، ولكن واجهناهم بشكل جيد وتحسنا في الشوط الثاني".

وأكمل: "العودة ستكون صعبة أيضاً، هم فريق خطير خارج أرضه، يجب الحذر، أنا سعيد بالنتيجة والأداء، نعاني ونفوز، ليس كما في الماضي، كنا نستقبل الأهداف".

أكمل العبارة الآتية



ـــــــــــــــــــــــ هو الفائز بالدوري الأوروبي هذا الموسم 🏆 pic.twitter.com/79MSHoEVUm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

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وعن عدم مشاركة نجمه إيدن هازارد منذ البداية: "تركته لأنني كنت أعرف صعوبة المباراة وأنني سأحتاج له، لو تقدمنا مبكراً لم يكن ليشارك".؟

وحول واقعة الفيديو المسيء: "لا أريد الحديث عن الأمر لأنني لم أرى الفيديو، أريد الحديث عن الكرة، موقف النادي صحيح برده القوي".

ويُلعب لقاء العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن.