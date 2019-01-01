ديلي آلي: سترلينج أفضل إنسان تعاملت معه

تعرف على تصريحات ديلي آلي حول سترلينج

دافع ديلي آلي، لاعب توتنهام، عن رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي، بسبب الانتقادات الكثيرة التي طالته خلال الفترة الماضية.

سترلينج تعرض للعديد من الانتقادات العنصرية سواء مع مانشستر سيتي أو المنتخب الإنجليزي.

وقال ديلي آلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أسوأ ما رأيت هو التعامل مع رحيم سترلينج في أمم أوروبا، للأمانة هو أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".

وأوضح: "في يورو 2016 كان أكبر مني بعام واحد فقط ومع ذلك كان أكبر اسمًا وتحت ضغط كبير. إنّه لاعب مذهل ومخلص في عمله ويرغب دائمًا في تقديم الأفضل".

✴️ سواريز، كانتونا وغيرهم .. كرة القدم شهدت الكثير من اللاعبين المشاغبين إن جاز لنا التعبير

إليكم أبرزهم 👇 pic.twitter.com/eQOqTtBQKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وتعرض آلي لإصابة في مباراة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يغيب الدولي الإنجليزي عن مواجهة هدرسفيلد تاون على أن يكون مشاركًا في لقاء الإياب ضد مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أنّ هاري كين، مهاجم السبيريز، تعرض لإصابة قد تبعده حتى نهاية الموسم الجاري.