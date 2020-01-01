صراع بين عملاقي إيطاليا على مدافع تشيلسي

وكيله من أكد ذلك..

كشف لويس فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال إيمرسون بالميراس، الظهير الأيسر لتشيلسي، عن وجود اهتمام من قطبي إيطاليا، يوفنتوس وإنتر، بالحصول على خدمات موكله في الصيف المقبل.

إيمرسون لم يستطع أن يكسب ثقة مدربه فرانك لامبارد، والذي فضّل سيزار أزبيلكويتا عليه في الجبهة اليُسرى، ليكون إجمالي ما شارك به إيمرسون هو 16 مباراة فقط في مختلف البطولات هذا الموسم.

في الوقت نفسه، فإن صاحب الـ25 عامًا لم يُشارك في أي مباراة منذ مباراة أرسنال في 21 يناير، عندما كان سببًا في هدف مارتينيلي الرائع، وبالتبعية أصبح خارج حسابات لامبارد.

المزيد من الفرق

ويليان يوجه ضربة قوية لبرشلونة

وكيل إيمرسون قال في تصريحات للصحافة "نحن نعلم أن هناك اهتمام من يوفنتوس ولكن هناك آخر من إنتر أيضًا. حتى الآن لم يتواجد حديث رسمي حول الأمر.".

وتابع "أعتقد أنه حتى مايو المقبل لن نرى عروضًا رسمية من الناديين، ولكن في الصيف المقبل سنرى ماذا سوف يحدث حينها.".

تصريحات جارسيا تؤكد أن اللاعب الذي انضم إلى تشيلسي في يناير 2018 يلفظ أنفاسه الأخيرة في الستامفورد بريدج، ويبدو أنه يود العودة مجددًا إلى المكان الذي بدأ فيه بأوروبا، الدوري الإيطالي.

يذكر أن إيمرسون يحمل الجنسية الإيطالية رغم كونه برازيليًا في الأساس، وقد مثّل المنتخب الإيطالي في سبع مباريات دولية، إلى جانب لعبه في باليرمو ثم روما بعد وصوله إلى الأول من شباب سانتوس البرازيلي.