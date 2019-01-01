النتائج المباشرة
الانتقالات

صديق دي ليخت يكشف وجهته المقبلة المفضلة

التعليقات()
ProShots
المدافع الهولندي مطلوب في عديد الأندية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف بول لونش، صديق نجم أياكس ماتياس دي ليخت، عن أن الهولندي المتألق يفضل الانتقال لبرشلونة الموسم المقبل في حال رحيله عن ناديه الحالي.

وتتنافس عدة أندية، على رأسها برشلوة ويوفنتوس، على خدمات قلب الدفاع الدولي الشاب من أجل التعاقد معه الصيف القادم.

وقال لونش، لاعب فيليم، في حوار مع "سبورت": "تحدثت مع دي ليحت وسألته إذا كان في الصيف سينتقل إلى برشلونة حقاً كما يقال".

اختيارات المحررين

بوجبا: برشلونة سيتذكر مباراة مانشستر وباريس

صراع ثلاثي على خدمات نجم أياكس

وأتبع: "قال لي إنه يتمنى حدوث الأمر، ولكن أكد لي أن حتى الآن لم يتم حسم أي شيء".

وأفادت التقارير أن أياكس يطالب الأندية المهتمة بخدمات دي ليخت بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن قائده الشاب.

وتألق دي ليخت هذا الموسم بقيادته أياكس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلعب لقاء الإياب مع يوفنتوس في تورينو الثلاثاء المقبل بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

إغلاق