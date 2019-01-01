صديق دي ليخت يكشف وجهته المقبلة المفضلة

المدافع الهولندي مطلوب في عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بول لونش، صديق نجم أياكس ماتياس دي ليخت، عن أن الهولندي المتألق يفضل الانتقال لبرشلونة الموسم المقبل في حال رحيله عن ناديه الحالي.

وتتنافس عدة أندية، على رأسها برشلوة ويوفنتوس، على خدمات قلب الدفاع الدولي الشاب من أجل التعاقد معه الصيف القادم.

وقال لونش، لاعب فيليم، في حوار مع "سبورت": "تحدثت مع دي ليحت وسألته إذا كان في الصيف سينتقل إلى برشلونة حقاً كما يقال".

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زلاتان إبراهيموفيتش: أنصح أي لاعب موهوب أن يبدأ مسيرته في أياكس، إذا كنت لاعب شاب وطموح فلا يوجد نادي أفضل من النادي الهولندي بالنسبة لك، عدد اللاعبين الكبار الذين خرجوا من أياكس أمر لا يصدق 🔴⚪️ pic.twitter.com/Q1IUlcoI3h — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

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وأتبع: "قال لي إنه يتمنى حدوث الأمر، ولكن أكد لي أن حتى الآن لم يتم حسم أي شيء".

وأفادت التقارير أن أياكس يطالب الأندية المهتمة بخدمات دي ليخت بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن قائده الشاب.

وتألق دي ليخت هذا الموسم بقيادته أياكس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلعب لقاء الإياب مع يوفنتوس في تورينو الثلاثاء المقبل بعد التعادل 1-1 ذهاباً.