بوجبا: برشلونة سيتذكر مباراة مانشستر وباريس

عودة تاريخية كانت للشياطين الحمر في باريس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

آمن بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بحظوظ فريقه في لقاء العودة أمام برشلونة، وقال إن لاعبي الأخير سيتذكرون لقاء باريس سان جيرمان بالدور السابق.

وخسر يونايتد ذهاباً على ملعبه بهدف نظيف أمام برشلونة، وسيحتاج للانتصار بفارق هدفين أو أكثر عندما يلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في "كامب نو".

سمولينج: تحدثت مع ميسي بعد انتهاء المباراة

إذا ذهبت إلى الأراضي الإنجليزية وأتتك الفرصة لمشاهدة مباراة واحدة فقط، إلى أي الملاعب ستذهب🤔 pic.twitter.com/wm21sColB8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

لوكاكو: مانشستر يحتاج للشجاعة أمام برشلونة

وقال الفرنسي في تصريحات نقلتها "تيليجراف": "لقاء باريس سيكون حاضراً في أذهان برشلونة بالتأكيد، لأنهم رأوا ما فعلناه مع بي إس جي".

وأضاف: "نعرف أننا قادرون على إيذائهم، رأينا فريقاً في الذهاب يمكننا الفوز عليه، ولكن علينا تجنب منحهم الفرص وننهي كراتنا أمام المرمى".

ويلعب يونايتد مساء السبت أمام وست هام ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.