صفقة برايثوايت تثير أزمة في الفيفا

هل يجبر برشلونة الاتحاد الدولي على التدخل في قوانين الليجا؟

تسبب تعاقد برشلونة مع مارتن برايثوايت من صفوف ليجانيس في أزمة كبيرة مما قد يجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على التدخل.

وأعلن برشلونة صباح اليوم، تعاقده مع المهاجم الدنماركي برايثوايت، قادماً من ليجانيس في صفقة استثنائية لتعويض غياب عثمان ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة.

نادي ليجانيس عبّر عن غضبه من القانون الموجود فقط في الدوري الإسباني والذي يسمح لأي فريق بالتعاقد خارج فترة سوق الانتقالات حال امتلك لاعبًا يغيب لفترة طويلة للإصابة.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يمتلك هذا القانون حتى 2001 ثم قرر إلغائه، كما طلب في 2013 من جميع الاتحادات المحلية عدم اعتماد أي قانون يخالف قوانين الفيفا.

وأوضحت الصحيفة أنّ فياريال حاول في 2010 ضم لاعب بعد غلق سوق الانتقالات بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة تجعله يغيب لفترة أطول من 6 أشهر ولكنّ الفيفا تدخل وحرمه من إتمام الصفقة لأن اللاعب المطلوب كان من خارج إسبانيا.

ولن يتمكن البلوجرانا من إشراك برايثوايت في أي مباراة سوى في الدوري الإسباني فقط، إذ يرفض الاتحاد الدولي وكذلك الأوروبي فتح باب تسجيل اللاعبين بعد غلق سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة، فإن الفيفا قلق من الخطوة التي قام بها برشلونة خوفًا من أن تتبع باقي الدوريات الدوري الإسباني مما قد يؤدي إلى استمرارية سوق الانتقالات طوال الموسم وقد تلجأ بعض الأندية إلى تزييف الكشف الطبي للاعبين لأجل ضم صفقات في منتصف الموسم.

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، نجح في تسجيل ستة أهداف خلال 24 مباراة هذا الموسم.