شد وجذب .. حينما انتصر الوحدة على النصر مرتين في مباراة واحدة

ما الذي حدث خلال مباراة النصر والوحدة بالدوري؟

يستعد فريق نادي النصر، لمواجهة نظيره الوحدة مساء يوم السبت، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وخلال العامين الماضيين، شهدت مواجهات النصر والوحدة العديد من الأحداث الساخنة، في ظل المنافسة الشرسة بينهما على تحقيق نتائج طيبة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

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وتحمل المواجهات السعودية بين الأندية عبر تاريخها، الكثير من الأحداث والوقائع، حيث نتحدث هذه المرة عن واقعة حدثت في مواجهة بين النصر والوحدة بالدوري السعودي للمحترفين عام 2018..

انتهت المباراة بين النصر والوحدة بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، ليعطل الفريق الأصفر في سباقه على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ليسجل الهدفين أحمد عبده.

وبعد المباراة قدم نادي النصر احتجاجًا ضد مشاركة علي النمر وأحمد عبده، بحجة عدم نظامية مشاركتهما، بصفتهما لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخرجت إدارة نادي الوحدة ببيان رسمي، تؤكد خلاله سلامة موقف الثنائي علي النمر وأحمد عبده، في المشاركة في لقاء النصر، وأن علي النمر مقيد في كشوفات اتحاد الكرة لاعب سعودي.

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وظل الشد والجذب بين ناديي النصر والوحدة لفترة طويلة بسبب تلك الأزمة، حيث طلبت إدارة النصر وقتها باحتساب المباراة لصالحها، وذلك بسبب مخالفة الوحدة للوائح الاتحاد السعودي.

ولكن الكلمة الفاصلة جاءت من جانب لجنة الانضباط والاحتجاج المقدم من جانب نادي النصر، بسبب التأخر في تقديم أسباب الاحتجاج، ثم تم الاستئناف على قرار الرفض، ليخرج نادي الوحدة بوثيقة اعتمد عليها بتسجيل اللاعبين الذين لا يحملون هوية وطنية بجواز السفر.

وتم اعتماد نتيجة المباراة بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد على النصر، بعد قرار لجنة الانضباط برفض احتجاج نادي النصر على مشاركة الثنائي علي النمر وأحمد عبده.