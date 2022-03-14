سيميوني ينافس زيدان على تدريب باريس!

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقبل على تغييرات جذرية خلال الفترة المقبلة، وأولها بالطبع النظر في إمكانية استمرار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في القيادة الفنية لفريق ملعب "حديقة الأمراء".

وتعرض باريس سان جيرمان لهزة عنيفة، بتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا قد يمثل الضربة القاضية لمشروع بوتشيتينو في "حديقة الأمراء"، وربما كامل الإدارة الرياضية للفريق.

الصحافة الفرنسية كشفت أن باريس سان جيرمان يبحث بالفعل عن بديل يتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

من هو المرشح الأوفر حظًا؟

حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يأتي على رأس قائمة تضم عشرة أسماء لخلافة بوتشيتينو في تدريب باريس سان جيرمان.

ورغم تعرض سيميوني لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه يملك تاريخًا مميزًا في السيطرة على النجوم وغرفة الملابس، وهو ما يحتاجه باريس سان جيرمان.

من هم المرشحون الآخرون لتدريب باريس؟

من أكثر الأسماء شهرة التي تضمها القائمة، هو الفرنسي زين الدين زيدان، الذي ارتبط بالفعل بتدريب باريس سان جيرمان أكثر من مرة في الشهر الأخيرة.

ويعد زيدان من بين أكثر المرغوبين من قبل إدارة باريس، بالنظر إلى تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، بالإضافة إلى أنه يحظى بتقدير كبير كونه أسطورة فرنسية.

ومن بين الأسماء الأخرى، يبرز مدربون مثل ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، وأنطونيو كونتي من توتنهام، وإريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، وميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

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