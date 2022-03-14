هل ألهمه رونالدو؟ .. أسطورة كرة القدم الأمريكية يعود من الاعتزال

قرر توم برادي أسطورة كرة القدم الأمريكية التراجع عن الاعتزال، بعد يوم واحد فقط من حضوره لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، والتي تألق فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو سجل ثلاثة أهداف ليقود مانشستر يونايتد إلى الفوز على توتنهام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 29 من المسابقة.

ويبدو أن الأداء المبهر الذي قدمه رونالدو هو في السابعة والثلاثين من العمر ألهم برادي للعودة مرة أخرى إلى منافسات كرة القدم الأمريكية.

وكتب برادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "خلال الشهرين الماضيين، أدركت أن مكاني لا يزال في الملعب وليس في المدرجات، سيأتي ذلك الوقت، لكن ليس الآن".

وأضاف: "أحب زملائي في الفريق وأحب عائلتي الداعمة، جعلوا كل شيء ممكنًا، سأعود لموسمي 23 في تامبا، هناك بعض الأعمال غير المكتملة".

برادي قرر الاعتزال في فبراير الماضي، بعد خسارة لقب دوري كرة القدم الأمريكية مع فريقه تامبا باي بوكانيرز أمام لوس أنجلوس رامز، في مباراة "سوبر بول".

Manchester United

ويعد برادي اللاعب الأكثر تتويجًا بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، بعد أن حقق اللقب سبع مرات، بواقع ستة تتويجات مع نيو إنجلاند باتريوتس، ولقب مع تامبا باي.

برادي، 44 عامًا، هو أكبر لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، بعد أن حصد اللقب مع تامبا باي في عام 2020، وهو في الثانية والأربعين.

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