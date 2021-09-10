سولشاير يعلن موقف رونالدو من الظهور أمام نيوكاسل

الأنظار تتجه نحو النجم البرتغالي

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

رونالدو انتقل إلى الشياطين الحمر في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس، مقابل 12.9 مليون جنيه استرليني.

اللاعب شارك مع منتخب البرتغال لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وعاد مبكرًا بسبب الإيقاف، ليصبح على أتم الاستعداد لتجربته الجديدة.

ومن جانبه قال سولشاير في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل:"حظى بأسبوع جيد معنا ومن المؤكد تواجده في الملعب خلال هذا اللقاء".

وأضاف:"نحن سعداء جدًا بعودته والأجواء هنا رائعه بوجوده، ونحن تنطلع لرؤيته يوم السبت بكل تأكيد".

وتابع:"نحن نعرف ما حققه كريستيانو خلال مسيرته لكنه يريد تحقيق المزيد، عاش حياته بانظباط كبير جدًا، منذ قدومي هنا وكان أول شخص يأتي للتدريب قبل الجميع بـ45 دقيقة".

واستكمل:"أدركنا وقتها مدى تأثيره على اللاعبين، والآن نحن كبرنا كمجموعة في السنوات القليلة الماضية، ومع جلب فاران وتواجد عقليات فائزة لا يوجد مكان للاختباء والدخول دون تركيز كامل".

وأما عن غياب فريد بسبب العقوبة بعد شكوى المنتخب البرازيلي:"اللاعبون يريدون اللعب لكننا جميعًا ندرك نوع الموقف الذي وجدنا فيه أنفسنا خلال أزمة كورونا".

وأوضح:"لقد عملنا بجد لإيجاد طريقة خاصة فيما يخص الطيران، وتوفير بعض الطرق لإدخالهم وخروجهم بشكل صحيح، لكن كل القرارات التي اتخذت جاءت ضد اللاعبين وهذا مخيب للآمال".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ7 نقاط، بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الأول.